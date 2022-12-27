Немовля застрелене в голову: в окупованій Макіївці розстріляли сім’ю з 8 людей, з них 4 – діти

За попередніми даними, до масового вбивства причетні окупанти з ПВК "Вагнер", які раніше були судимі.

В окупованій Макіївці розстріляли сім’ю з 8 людей, серед них четверо дітей/ ua.depositphotos.com, v-variant.com.ua

В окупованій Макіївці невідомі розстріляли сім’ю з восьми людей. Серед загиблих четверо дітей 1, 8, 9 і 16 років. Родину вбили пострілами, зокрема й у голову.

Про це повідомили російські Telegram-канали. Трагедія сталася 26 грудня, пізніше стало відомо, що так звані правоохоронні органи псевдореспубліки "ДНР" нібито оголосили план-перехоплення.

Повідомлялося, що загинула сім’я ромів. Їхні вбивці вкрали у них автомобіль марки Skoda синього кольору, на якому і втекли.

"У кожного загиблого багато поранень, немовля було застрелене в голову. На місці події знайшли 40 гільз калібром 5,45", – зазначають пропагандисти.

Крім авто Skoda вбивці вкрали з дому сім’ї також ігрову приставку.

У соцмережах оприлюднили список загиблих:

Сергій Петрович, 1976 р. н.;

Зінаїда Петрівна, 1974 р. н.;

Рада Сергіївна, 1994 р. н.;

Дарина Миколаївна, 1998 р. н.;

Фатіма Сергіївна, 2006 р. н.;

Іван Федорович, 2013 р. н.;

Валентина Федорівна, 2014 р. н.;

Марк Петрович, 2021 р. н.

До вбивства можуть бути причетні члени ПВК "Вагнер"

За попередніми даними, до масового вбивства у Макіївці можуть бути причетні окупанти з приватної військової кампанії "Вагнер", пишуть російські Telegram-канали.

Український блогер і журналіст Денис Казанський відреагував на подію і припустив, що тут не обійшлося без окупантів, яких завербували на війну проти України із в’язниць.

"Розстріляно сім'ю з 8 осіб, зокрема дітей. Здавалося б, до чого тут випущені з російських в'язниць бандити, ґвалтівники та вбивці, яким роздали зброю і відправили на Донбас", – написав Казанський у Telegram.

Вбивцями виявилися раніше засуджені місцеві жителі

У так званому "МВС ДНР" повідомили, що уже затримали вбивць. Зазначається, що ними виявилися троє мешканців мікрорайону "Калінінський", які раніше були засуджені.

"За підозрою у скоєнні зазначеного злочину "правоохоронці" за "гарячими слідами" затримали трьох раніше засуджених мешканців мікрорайону "Калінінський", які зізналися, що вчинили злочин із корисливих спонукань, з метою розкрадання автомобіля та цінного майна", – повідомили так звані правоохоронці псевдореспубліки.

Нагадаємо, на Запоріжжі у селі Очерет Зоря Пологівського району російські окупанти вбили всю сім’ю разом з малолітніми дітьми. Батька з двома дітьми вони розстріляли, а матір після цього зґвалтували і задушили.

Раніше повідомлялося, що у лавах найманців приватної військової компанії "Вагнера", власником якої є "кухар Путіна" Євген Пригожин, проводять страти тих, хто раптом на фронті передумав воювати. Так, двох окупантів змусили копати собі могилу, а потім розстріляли і закопали там.

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