"Вони собі копали могилу, їх розстріляли": вагнеровець розповів про страти найманців за відмову воювати

Втрати серед окупантів на фронті зашкалюють, але військове керівництво значно занижує кількість загиблих.

Вагнеровець розповів про страти найманців за відмову воювати/ скрін, Міноборони РФ

У лавах найманців приватної військової компанії "Вагнера", власником якої є "кухар Путіна" Євген Пригожин, проводять страти тих, хто раптом на фронті передумав воювати.

Про це розповів російський окупант В'ячеслав Ізмайлов із позивним "Гойда". Інтерв’ю із загарбником було опубліковане на YouTube-каналі Donbas Frontliner.

Окупанта завербували на війну проти України, коли він сидів у в’язниці. До виправного закладу приїжджав Євген Пригожин, який сам агітував ув’язнених вступати до лав його ПВК.

За словами Ізмайлова, Пригожин обманув ув’язнених. Їм пообіцяли, що на фронті вони будуть лише на другій лінії оборони і стоятимуть десь в окопах. Але після прибуття в Україну їх кинули одразу на першу лінію оборони.

Тих, хто злякався і не хотів воювати, просто розстрілювали.

"До мене йшла група, там дві людини було, які просто злякалися. Працювала артилерія, і вони злякалися, тому що перший раз на війні. І ось цих двох потім на базі "обнулили". Вони копали собі могилу, їх просто розстріляли і закопали", – заявив окупант.

Також він зазначив, що керівництво російських загарбників значно занижує кількість втрат.

"Смертність дуже занижується. У моєму взводі було 90 людей, з цих 90 залишилося максимум 20", – каже окупант.

Раніше у Генштабі ЗСУ заявили, що у лавах російських найманців з приватної військової компанії "Вагнера" серйозні втрати – лише за добу українські військові "затрьохсотили" майже пів сотні окупантів-вагнерівців. Їх з пораненнями доставили до медзакладу в окупованій Кадіївці (колишній Стаханов) Луганської області.

Нагадаємо, російський дезертир ПВК Вагнера Павло Ніколін, який втік із зони бойових дій в Україні, розповів про те, навіщо відкрив вогонь по поліцейським в Новошахтинську Ростовської області. За його словами, він нібито не знав, що перетнув кордон, і думав, що перед ним українські військові.

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