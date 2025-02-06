Спецпредставник Трампа збирається до України: в ЗМІ розкрили дату візиту

Спецпредставник США з питань України відвідає Київ після Мюнхенської конференції.

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Кіт Келлог відвідає Київ після Мюнхенської конференції / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео на YouTube

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Спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог прибуде до України після Мюнхенської безпекової конференції

Візит заплановано на 20 лютого

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог відвідає Україну після Мюнхенської безпекової конференції. Візит заплановано на 20 лютого. Про це повідомило Суспільне з посиланнями на джерела в Офісі президента України.

"Візит спецпредставника Келлога планується на 20-те лютого, цю дату запропонувала американська сторона", - розповіли джерела виданню.

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Зазначимо, що візит до України Кіта Келлога мав відбутися ще в січні, до інавгурації президента США Дональда Трампа. Міністерство закордонних справ України підтвердило, що дата була погоджена.

Однак пізніше візит перенесли. Речник МЗС України Георгій Тихий пояснив, що поїзку відклали через юридичні причини.

Заяви Келлога щодо війни в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Зеленський, за словами спецпредставника президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога, нібито готовий пом'якшити свою позицію щодо територій для завершення війни. Келлог додав, що російський диктатор Володимир Путін також буде змушений йти на поступки.

Також 6 лютого стало відомо, що стратегію Дональда Трампа щодо завершення війни Росії проти України планують представити на Мюнхенській конференції з безпеки з 14 по 16 лютого. Презентацію проведе спеціальний представник Трампа Кіт Келлог.

План, який представить спеціальний представник Трампа, передбачає "мир через силу". Він включає можливість замороження війни, збереження окупованих територій у невизначеному стані та надання Україні гарантій безпеки, повідомляє Bloomberg.

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Хто такий Кіт Келлог Кіт Келлог - колишній генерал-лейтенант армії США, який працював виконувачем обов'язків радника з національної безпеки на початку терміну президентства Трампа. Потім був радником з національної безпеки колишнього віцепрезидента Майка Пенса. Зараз 80-річний Келлог є співголовою Центру американської безпеки в AFPI. Келлог критикував непослідовну підтримку України Заходом. Ще у вересні 2022 року він закликав адміністрацію Байдена надати Україні всю необхідну зброю, щоб завдати армії РФ військової поразки. Як пише The Guardian, у квітні 2024 року Келлог пропонував завершити війну через переговори з Росією. У документі "Америка передусім, Росія та Україна", співавторами якого є Келлог і колишній аналітик ЦРУ Фред Фляйц, пропонується припинити постачання зброї Україні, якщо Київ відмовиться від мирних переговорів, або навпаки - посилити постачання, якщо Кремль не захоче діалогу. "Ми говоримо українцям: ви повинні сісти за стіл переговорів, і, якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів вичерпається. І ми говоримо Путіну: він повинен сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, то ми дамо українцям все необхідне, щоб вбити вас на полі бою", - казав Келлог у червні. При цьому автори документа визнають, що Україні буде важко ухвалити мирну угоду, "яка не поверне їй усю її територію" та не покладе на Росію відповідальність за вторгнення.

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