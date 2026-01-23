Мирні переговори в Абу-Дабі: в Axios назвали основну тему зустрічі України, РФ і США

Путін поки що не відхилив пропозиції повністю, залишивши простір для подальших переговорів.

Території — ключовий камінь спотикання переговорів в Абу-Дабі / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремял

Головне:

В Абу-Дабі пройдуть тристоронні переговори України, США та Росії

Ключова тема — контроль і статус територій на сході України

США майже погодили мирний план з Києвом, але Кремль поки не дав згоди

Переговори України, США та Росії в Абу-Дабі зосередяться на ключовому питанні — контролі над територіями на сході України. Від того, наскільки сторони зможуть знайти компроміс, залежатиме подальший хід мирного процесу.

Як повідомляє видання Axios, напередодні нового етапу переговорів у Кремлі відбулася зустріч президента Росії Володимира Путіна з представниками президента США Дональда Трампа. До Москви прибули спеціальний посланець Білого дому Стів Віткофф, старший радник Трампа Джаред Кушнер і представник адміністрації Джош Грюнбаум. Основною темою стало американське бачення припинення війни в Україні.

За даними джерела, США вже практично погодили мирний план з Києвом, але переконати Кремль підтримати його поки не вдалося. Російський диктатор Путін не відкинув пропозиції остаточно, залишивши простір для подальших консультацій.

Що обговорюватимуть в Абу-Дабі

На переговорах в Абу-Дабі ключовим стане саме питання територій, зокрема статус східних областей України.

У Кремлі заявили, що без поступок Києва щодо Донбасу перспектив довгострокового врегулювання немає.

Після зустрічі в Москві радник Путіна Юрій Ушаков зазначив, що американські посланці детально поінформували президента РФ про хід переговорів з Києвом. За його словами, розмова була конструктивною і відвертою, стосувалася також інших міжнародних питань.

З Москви Віткофф і Кушнер вирушили до Абу-Дабі, де приєднаються до тристоронньої зустрічі. До американської делегації приєднається також міністр армії США Ден Дрісколл.

Хто такий Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред ​

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 23 січня в Кремлі повідомили про закінчення переговорів російського лідера Володимира Путіна і спецпредставника американського президента Стівена Віткоффа. Зустріч тривала понад три з половиною години.

Віце-спікер Ради федерації Росії Костянтин Косачов заявив, що американська і російська сторони нібито визначили параметри майбутніх зустрічей, які мають відбутися в Абу-Дабі. За його словами, врегулювання війни в Україні нібито відбувається "за російським сценарієм", а не за українським чи європейським.

Помічник глави РФ Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що перше засідання тристоронньої робочої групи з питань безпеки за участю представників Росії, США та України відбудеться в Абу-Дабі 23 січня.

22 січня в Давосі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа і президента України Зеленського.

"Він (Зеленський, – ред.) сказав, що хотів би укласти угоду. Всі параметри відомі. Це не так, ніби ми обговорюємо щось нове – ці питання обговорюють вже шість-сім місяців. Він приїхав і сказав, що хоче домовитися", – зазначив Трамп.

У свою чергу, Зеленський розповів, що зустріч з Трампом була позитивною. За його словами, головними питаннями були зміцнення протиповітряної оборони України та договір про гарантії безпеки.

Коли закінчиться війна – прогноз Буданова

Глава Офісу президента України Кирило Буданов заявив у Давосі, що сьогодні ми проходимо через найкривавішу війну після 1945 року.

"Сподіваюся, що ми все ж на шляху до кардинального рішення. Ми рухаємося вперед, і хоча було б неправдою обіцяти, що мир настане вже завтра, зусилля для цього докладаються величезні. Якщо потрібно чітко окреслити ситуацію, в якій ми перебуваємо зараз, я б використовував термін "стриманий оптимізм"", - сказав він.

За його словами, швидкого завершення війни очікувати не варто.

Що змусить Кремль змінити курс у війні: думка експерта

Політтехнолог Аббас Галлямов у коментарі 24 Каналу зазначив, що ресурси Росії потроху вичерпуються. За його словами, Кремль почав засекречувати від населення дані, які раніше були відкритими. Це, ймовірно, пов'язано з протестами в Ірані, що спалахнули через погіршення рівня життя громадян.

"У Росії зараз серйозні економічні проблеми, зокрема інфляція та зростання цін. Це дуже турбує Кремль і свідчить про складне становище", – підкреслив Галлямов.

"Якщо Дональд Трамп продовжить тиск, то в якийсь момент Путіну буде нікуди подітися і йому доведеться завершити війну", - додав він.

Інші новини:

Про персону: Аббас Галлямов Аббас Радикович Галлямов - російський політолог, політтехнолог і публіцист. У 2008-2010 роках – спічрайтер прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна. Пізніше, в 2010-2014 роках, був заступником керівника Адміністрації президента Республіки Башкортостан. Кандидат політичних наук.

