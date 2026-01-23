'Він приїхав і сказав лише одне': Трамп розкрив деталі зустрічі з Зеленським

Трамп розповів про зустріч із Зеленським та переговори щодо припинення війни в Україні.

Лідери обговорили конкретні кроки для миру / колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Головні тези із заяви Трампа:

Зеленський висловив бажання укласти угоду

Трамп прокоментував фінансову сторону та дії Байдена

Американський президент описав складні умови життя українців

У четвер, 22 січня під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Американський лідер поділився деталями розмови з журналістами, передає УНІАН.

"Він (Зеленський, – ред.) сказав, що хотів би укласти угоду. Усі параметри відомі. Це не так, ніби ми обговорюємо щось нове – ці питання обговорюють вже шість-сім місяців. Він приїхав і сказав, що хоче домовитися", – зазначив Трамп. відео дня

Він також додав, що було б добре завершити війну в Україні.

Коментуючи фінансову сторону питання, Трамп сказав: "Знаєте, для нас це ніщо. Ми заробляємо гроші. Я не хочу заробляти гроші, але ми це робимо, тоді як Байден віддав 350 млрд доларів".

Окремо американський президент зупинився на умовах життя українців під час атак РФ на енергетичну інфраструктуру:

"Коли ти бачиш, як вони (українці - ред.) живуть, без опалення, при температурі 20 градусів нижче нуля... ти розумієш, що там дуже холодно. Там клімат в основному холодніший, ніж у Канаді. А вони живуть без опалення. Те, що вони роблять, щоб вижити, просто вражає".

20-пунктний мирний план США / Інфографіка: Главред

Можливі терміни закінчення війни РФ проти України – думка експерта

За словами Валерія Клочка, керівника Центру громадської аналітики "Вежа" та очільника фонду "Нова дорога", Україна має готуватися до активної фази переговорів щодо припинення війни з Росією вже в найближчі тижні.

"Не виключаю, що активна фаза може тривати до кінця січня, але найімовірніше — до весни, — зазначає експерт. — Трамп прагне до чіткого результату: зробити кроки один, два, три і далі сказати: 'Давайте припинимо цю авантюру і повернемося до мирного співіснування. Поки я президент — великої війни не буде'".

Клочок наголошує, що американський лідер послідовно просуватиме переговорний процес і не планує від нього відмовлятися, тому Україні варто бути готовою до посиленої дипломатичної активності найближчим часом.

Переговори про завершення війни - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю Reuters, що нібито Україна, а не Росія, перешкоджає укладенню мирної угоди. Трамп також повідомив, що не виключає зустрічі з президентом Зеленським на економічному форумі в Давосі.

Крім того, Україна, США та Росія проведуть тристоронню зустріч в ОАЕ. Вона відбудеться вже 23-24 січня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час Всесвітнього економічного форуму.

Також переговорах в Абу-Дабі (ОАЕ) США та Україна можуть запропонувати Росії обмежене припинення вогню. За цим планом Москва припинить удари по українській енергоінфраструктурі, а Київ — атаки на російські нафтопереробні заводи та танкери "тіньового флоту".

Про персону: Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом. З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

