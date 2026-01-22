Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Трамп створив "Раду миру" та пообіцяв кінець війни в Україні - перші подробиці

Анна Косик
22 січня 2026, 13:01
211
"Рада миру" офіційно стала міжнародною організацією.
Трамп, Рада мира
Трамп підписав статут "Ради миру" / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/worldeconomicforum

Головне:

  • Трамп створив "Раду миру"
  • Понад 10 країн приєдналися до організації
  • В США планують закінчити війну в Україні

22 січня у Давосі триває засідання щодо створення "Ради миру" президентом США Дональдом Трампом. Там присутні лідери та високопосадовці з багатьох країн світу.

Під час виступу на інавгураційному засіданні "Ради миру" американський лідер заявив, що сьогодні світ багатший, безпечніший і набагато мирніший, ніж це було лише рік тому.

відео дня

"Це дуже захопливий день, який довго готувався. Багато країн щойно отримали своє повідомлення, і всі хочуть бути частиною цього. Ми працюватимемо з багатьма іншими, зокрема з ООН", - наголосив Трамп.

Крім цього президент США вкотре нагадав, що завдяки йому вдалося досягти миру на Близькому Сході і незабаром настане момент, коли він завершить ще одну, 9-ту війну. Мова йде про війну в Україні.

Україна була "мрією" Путіна

Глава Білого дому заявив, що спілкувався з російським диктатором і казав, йому, що не можна нападати на Україну. Крім того США зараз працюють з Україною над тим, щоб встановити мир.

"Цього б ніколи не сталося, якби я був президентом", - додав Трамп.

Трамп представив першу групу видатних членів "Ради миру"

Американський лідер також зазначив, що до першої групи видатних членів "Ради миру" увійшли: Бахрейн, Марокко, Аргентина, Вірменія, Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Єгипет, Угорщина, Індонезія, Йорданія, Казахстан, Косово, Монголія, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудівська Аравія, Туреччина, ОАЕ, Узбекистан.

Президент США додав, що кожен хоче бути частиною "Ради миру", хоча більшість європейських країн, включно з Великою Британією, не прийняли запрошення.

Рада миру
"Рада миру" / Інфографіка: Главред

Коли Трамп може закінчити війну в Україні - думка експерта

Главред писав, що за словами керівника Центру громадської аналітики "Вежа" та голови благодійного фонду "Нова дорога" Валерія Клочка, президент США налаштований на максимально швидке завершення війни в Україні.

На його думку, ключові події в переговорному процесі за участі Дональда Трампа можуть відбутися вже найближчими тижнями. Він додав, що для Трампа завершення війни в Україні - це не фінальна точка, а лише передумова для реалізації його стратегії щодо Китаю.

"Рада миру" Трампа - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Україна отримала запрошення до "Ради миру" Дональда Трампа. Нині дипломати працюють над цим запрошенням. Водночас президент України не може уявити участь держави в одному органі з Росією та Білоруссю.

Раніше повідомлялося, що передбачений термін членства у "Раді миру"- до трьох років, але держави, які внесуть понад 1 млрд доларів протягом першого року, отримають можливість залишатися без обмежень.

Напередодні стало відомо, що проєкт "Ради миру", який часто називають де-факто альтернативою Організації Об’єднаних Націй, викликав критичну реакцію на міжнародній арені.

Інші новини:

Про джерело: DRM News

DRM News - медіа, яке публікує термінові новини та аналізує події у міжнародній спільноті, шоу-бізнесі, спорті на фінансових ринках, тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Давос Дональд Трамп Володимир Путін Всесвітній економічний форум у Давосі Рада миру
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Все у вогні, горять квартири: РФ вдарила по будинку у Дніпрі

Все у вогні, горять квартири: РФ вдарила по будинку у Дніпрі

13:41Війна
Пригріє до +2 градусів: названо дату, коли в Україну прийде відлига

Пригріє до +2 градусів: названо дату, коли в Україну прийде відлига

13:12Синоптик
Трамп створив "Раду миру" та пообіцяв кінець війни в Україні - перші подробиці

Трамп створив "Раду миру" та пообіцяв кінець війни в Україні - перші подробиці

13:01Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Для мене це принципово": українська співачка розповіла, як її кликали співати в РФ

"Для мене це принципово": українська співачка розповіла, як її кликали співати в РФ

Відключення світла в Черкаській області 22 січня - коли не буде електроенергії

Відключення світла в Черкаській області 22 січня - коли не буде електроенергії

Водний гігант, що протікає через 11 країн: яка річка є найдовшою у світі

Водний гігант, що протікає через 11 країн: яка річка є найдовшою у світі

Долар та євро синхронно подешевшали після злету: курс валют на 22 січня

Долар та євро синхронно подешевшали після злету: курс валют на 22 січня

Чи можна їсти гранат із кісточками: відповідь, яка здивує багатьох

Чи можна їсти гранат із кісточками: відповідь, яка здивує багатьох

Останні новини

14:15

Сили оборони масовано атакували низку "жирних" цілей РФ: є влучання та пожежі

13:56

Українці купують десятками: в супермаркетах зросли ціни на базовий продукт

13:41

Все у вогні, горять квартири: РФ вдарила по будинку у Дніпрі

13:36

США наступного тижня ухвалять оборонний бюджет: скільки грошей заклали для України

13:22

У Харкові терміново оголосили I рівень небезпеки: яка погода буде в місті

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

13:12

Пригріє до +2 градусів: названо дату, коли в Україну прийде відлига

13:06

Наталка Денисенко відмовилася від білого і зробила заяву: "Мені дуже боляче"

13:01

Трамп створив "Раду миру" та пообіцяв кінець війни в Україні - перші подробиці

12:57

Таке буває раз на 36 років: що лютий 2026 року готує Стрільцям - гороскопВідео

Реклама
12:49

Фокстрот представляє: портативні колонки з Bluetooth новини компанії

12:28

Чому 23 січня не можна лінуватися: яке церковне свято

12:23

Як заховати сміттєве відро на кухні: стильні та зручні рішення

12:23

Як зрозуміти, що вас таємно недолюблюють: психологи назвали 11 ключових фраз

12:18

"На цій землі буде мир": Келлог назвав ймовірну дату завершення війни в Україні

12:17

Україна буде в ЄС: прем'єр Нідерландів у Давосі назвав реальні терміни

11:53

Забрала важка хвороба: помер 24-річний український режисер

11:52

Після "Шахедів" полетіла балістика: росіяни атакували Кривий Ріг, деталі

11:22

Ціновий зсув неминучий: скільки коштуватимуть цитрусові наприкінці зими

11:03

Зеленський вже прибув до Швейцарії: коли відбудеться зустріч із Трампом

10:51

Командування віддало наказ, елітні війська РФ знімають з фронту - деталі

Реклама
10:49

Зрізав гілку — отримав дерево: простий спосіб отримати хвойне дерево на ділянціВідео

10:42

"Це змінить правила гри": у США заговорили про зону вільної торгівлі з Україною

10:34

95-річна Ліна Костенко опинилася у критичній ситуації в Києві — подробиці

10:25

Китайський гороскоп на завтра, 23 січня: Бикам час слухати, Тиграм - везіння

10:21

РФ готує нову хвилю атак: Україна в ОБСЄ розкрила, що може потрапити під удар

09:58

Один мільйон кожному: Трамп придумав "ідеальну угоду" щодо Гренландії - Daily Mail

09:52

Швидкого миру не буде: в НАТО сказали правду про втрати армії РФ в Україні

09:20

Сили оборони України вибили окупантів із села під Мирноградом - DeepState

09:11

Зміни лякають найбільше: астрологи назвали найобережніші знаки зодіаку

09:05

Україною ширяться аварійні відключення світла: де графіки не діють

08:55

Новий світ жорсткого прагматизмуПогляд

08:35

"Росія не виграє": Келлог сказав, як Україна може здобути перевагу у війніВідео

08:29

З Днем соборності України - красиві картинки і душевні слова

08:01

США можуть отримати суверенні території в Гренландії - ЗМІ

06:48

Умеров зустрівся з Кушнером і Віткоффом: про що говорили на переговорах у Давосі

06:35

Зірки Національної опери України оскандалилися виступом у балеті росіянинаВідео

06:10

Трамп тепер ще й Ісландію хоче: що задумав президент СШАПогляд

05:47

Гороскоп на завтра 23 січня: Скорпіонам - велика удача, Тельцям - суперечка

05:17

Ідеальна морква по-корейськи: рецепт пікантного салату за 5 хвилин

04:41

Для когось це може здатися дикістю: на чому в СРСР економила більшість сімей

Реклама
04:00

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці коали за 33 секунди

03:35

Полив водою з-під крана небезпечний: які кімнатні рослини можуть загинути

03:00

Раптовий поворот долі: яким знакам зодіаку відкриється шлях до багатства

01:47

"Пастка замкнулася": в одному з міст ЗСУ готують фінальний етап зачистки

00:42

Секрет "сильних" паростків: простий метод допоможе отримати сходи ранішеВідео

21 січня, середа
22:33

У понад 3000 будинків Києва почнуть подачу тепла: мер повідомив терміни

22:24

Путіну передали останню версію плану закінчення війни - як відреагували в Кремлі

22:07

У Києві світло вимикатимуть по-новому: в Міненерго розповіли, що зміниться

21:32

Тривалість відключень змінюється: нові графіки для Дніпра та області на 22 січняФото

21:28

Майже весь день без світла: графіки відключень для Полтавщини на 22 січня

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти