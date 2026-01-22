Трамп створив "Раду миру" та пообіцяв кінець війни в Україні - перші подробиці

"Рада миру" офіційно стала міжнародною організацією.

https://glavred.net/war/tramp-sozdal-sovet-mira-i-poobeshchal-konec-voyny-v-ukraine-pervye-podrobnosti-10734488.html Посилання скопійоване

Трамп підписав статут "Ради миру" / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/worldeconomicforum

Головне:

Трамп створив "Раду миру"

Понад 10 країн приєдналися до організації

В США планують закінчити війну в Україні

22 січня у Давосі триває засідання щодо створення "Ради миру" президентом США Дональдом Трампом. Там присутні лідери та високопосадовці з багатьох країн світу.

Під час виступу на інавгураційному засіданні "Ради миру" американський лідер заявив, що сьогодні світ багатший, безпечніший і набагато мирніший, ніж це було лише рік тому.

відео дня

"Це дуже захопливий день, який довго готувався. Багато країн щойно отримали своє повідомлення, і всі хочуть бути частиною цього. Ми працюватимемо з багатьма іншими, зокрема з ООН", - наголосив Трамп.

Крім цього президент США вкотре нагадав, що завдяки йому вдалося досягти миру на Близькому Сході і незабаром настане момент, коли він завершить ще одну, 9-ту війну. Мова йде про війну в Україні.

Україна була "мрією" Путіна

Глава Білого дому заявив, що спілкувався з російським диктатором і казав, йому, що не можна нападати на Україну. Крім того США зараз працюють з Україною над тим, щоб встановити мир.

"Цього б ніколи не сталося, якби я був президентом", - додав Трамп.

Трамп представив першу групу видатних членів "Ради миру"

Американський лідер також зазначив, що до першої групи видатних членів "Ради миру" увійшли: Бахрейн, Марокко, Аргентина, Вірменія, Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Єгипет, Угорщина, Індонезія, Йорданія, Казахстан, Косово, Монголія, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудівська Аравія, Туреччина, ОАЕ, Узбекистан.

Президент США додав, що кожен хоче бути частиною "Ради миру", хоча більшість європейських країн, включно з Великою Британією, не прийняли запрошення.

"Рада миру" / Інфографіка: Главред

Коли Трамп може закінчити війну в Україні - думка експерта

Главред писав, що за словами керівника Центру громадської аналітики "Вежа" та голови благодійного фонду "Нова дорога" Валерія Клочка, президент США налаштований на максимально швидке завершення війни в Україні.

На його думку, ключові події в переговорному процесі за участі Дональда Трампа можуть відбутися вже найближчими тижнями. Він додав, що для Трампа завершення війни в Україні - це не фінальна точка, а лише передумова для реалізації його стратегії щодо Китаю.

"Рада миру" Трампа - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Україна отримала запрошення до "Ради миру" Дональда Трампа. Нині дипломати працюють над цим запрошенням. Водночас президент України не може уявити участь держави в одному органі з Росією та Білоруссю.

Раніше повідомлялося, що передбачений термін членства у "Раді миру"- до трьох років, але держави, які внесуть понад 1 млрд доларів протягом першого року, отримають можливість залишатися без обмежень.

Напередодні стало відомо, що проєкт "Ради миру", який часто називають де-факто альтернативою Організації Об’єднаних Націй, викликав критичну реакцію на міжнародній арені.

Інші новини:

Про джерело: DRM News DRM News - медіа, яке публікує термінові новини та аналізує події у міжнародній спільноті, шоу-бізнесі, спорті на фінансових ринках, тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред