"Російський сценарій": Кремль розкрив деталі нових переговорів щодо України

Сьогодні в Абу-Дабі має відбутися перше засідання тристоронньої робочої групи з безпеки за участю РФ, США та України.

У РФ анонсували переговори в Абу-Дабі / Колаж: Главред, фото: росЗМІ, ОП

Коротко:

23 січня відбудеться засідання тристоронньої робочої групи з безпеки

В Абу-Дабі також відбудеться зустріч двосторонньої економічної групи РФ–США

У Раді Федерації РФ заявили, що врегулювання війни нібито йде "за російським сценарієм"

Помічник глави РФ Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що перше засідання тристоронньої робочої групи з питань безпеки за участю представників Росії, США та України відбудеться в Абу-Дабі в п'ятницю, 23 січня.

За його словами, до складу робочої групи з питань безпеки від Росії увійдуть представники керівництва Міноборони РФ. Її очолюватиме начальник ГРУ Ігор Костюков.

Ушаков зазначив, що делегація отримала від Путіна "конкретні інструкції".

Спеціальні посланці Путіна і Трампа Кирило Дмитрієв і Стів Віткофф зустрінуться в Абу-Дабі як керівники двосторонньої робочої групи з економічних питань.

Ушаков також підкреслив: російська сторона заявила, що без вирішення територіального питання розраховувати на довгострокове врегулювання в Україні не варто і що Росія продовжить вирішувати питання на полі бою, поки не буде досягнуто врегулювання.

За словами Ушакова, РФ і США домовилися підтримувати тісні контакти "з українських та інших тем".

Тим часом віце-спікер Ради федерації Росії Костянтин Косачов заявив, що врегулювання війни в Україні нібито відбувається "за російським сценарієм", а не за українським чи європейським, пише російське медіа Известия.

Косачов розповів, що американська і російська сторони нібито визначили параметри майбутніх зустрічей, які мають відбутися днями в Абу-Дабі, саме під час нічних переговорів за участю Володимира Путіна в Кремлі.

Також російський чиновник заявив, що подальші кроки у врегулюванні конфлікту будуть залежати від військових і дипломатичних зусиль.

Переговори Путіна і Віткоффа в Кремлі - що відомо

У Кремлі в ніч на 23 січня повідомили про закінчення переговорів російського лідера Володимира Путіна і спецпредставника американського президента Стівена Віткоффа.

У кремлівському Telegram-каналі про завершення переговорів повідомили о 2:04 за київським часом, не повідомляючи деталей. Зустріч тривала понад 3 з половиною години.

"Переговори Володимира Путіна зі спецпосланцем президента США Стівеном Віткоффом завершилися", - повідомила пресслужба Кремля.

Кортеж американської делегації одразу покинув територію Кремля і вирушив до аеропорту "Внуково".

Переговори про завершення війни — останні новини

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський під час Всесвітнього економічного форуму заявив, що Україна, США і Росія проведуть тристоронню зустріч в ОАЕ. Вона відбудеться вже 23-24 січня. Перед цим до Москви відправляться американські представники.

До складу української делегації увійдуть:

керівник Офісу президента Кирило Буданов,

секретар РНБО Рустем Умеров,

перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця,

голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія

начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

22 січня в Давосі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа і президента України Зеленського.

"Він (Зеленський, – ред.) сказав, що хотів би укласти угоду. Всі параметри відомі. Це не так, ніби ми обговорюємо щось нове – ці питання обговорюють вже шість-сім місяців. Він приїхав і сказав, що хоче домовитися", – зазначив Трамп.

Посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що врегулювання війни Росії проти України зараз близьке як ніколи. Він зазначив, що завершальні кроки будуть найскладнішими.

Чи є у РФ сили для продовження війни

Військовий експерт, ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак заявив, що сили росіян вичерпуються, але твердих підстав для завершення війни в 2026 році немає.

За його словами, в РФ відзначається падіння виробництва військової техніки. Якщо навіть у цій галузі падіння, то це свідчить про дуже великі труднощі російської економіки.

"Росія зараз – це підстрелений ведмідь. Але скільки він зможе пробігти і прожити, точно не скаже ніхто. І я боюся робити такі прогнози. Але реально ситуація важка. Втім, не варто забувати, що Росія багато в чому блефує, кажучи про свою здатність вести війну ще довгий час", – підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

