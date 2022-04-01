Мінус три бомбардувальники і один винищувач: ЗСУ на Харківщині за добу збили чотири літаки

ЗСУ на Харківщині за добу збили чотири російські літаки / Фото facebook.com/kpszsu

У четвер, 31 березня, в Харківській області Збройні Сили України знищили одразу чотири літаки російських окупантів - три бомбардувальники і один винищувач.

Про це повідомив у Telegram глава Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, в Харкові і по всій області тривають бої. Обласний центр та інші населені пункти продовжують піддаватися ударам з артилерії та реактивних систем залпового вогню.

"Сьогодні в Харкові було неспокійно. Вдень росіяни потрапили ракетою недалеко від центру Харкова, фіксуємо інтенсивний артилерійський обстріл районів міста. Дані про постраждалих уточнюються", – розповів Синєгубов.

Також тривають бої за Ізюм, в цьому напрямку Збройні Сили утримують позиції.

В одному з населених пунктів поруч з ізюмом було евакуйовано близько 2500 осіб.

Як повідомляв Главред, вночі 1 квітня в Генштабі ЗСУ розповіли, що ворог пішов на прорив під родзинками і кидає найманців з Абхазії на штурм Маріуполя.

Тим часом, за даними британської розвідки, Росія передислокує частину своїх сил з окупованих районів Грузії для посилення наступу на Україну. До 2000 російських бойовиків були реорганізовані в три батальйонні тактичні групи.

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