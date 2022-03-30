Рашисти напоролися на шквальний вогонь зеніток: ЗСУ збили три літаки РФ

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Збройні Сили України завдали ефективного удару по повітряним цілям російських окупантів на Слобожанському напрямку.

Знищено три винищувачі-бомбардувальники, а також безпілотний літальний апарат РФ, йдеться в повідомленні на сторінці Повітряного командування сходу ЗСУ в Facebook.

Зазначається, що російські окупанти зазнали втрат після удару зенітно-ракетних комплексів ЗСУ.

"Сьогодні розрахунками зенітних ракетних комплексів Повітряних сил на Слобожанському напрямку підбито відразу три літаки, попередньо винищувачі-бомбардувальники, та один БПЛА", - додали в повітряному командуванні Схід.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Ізюмському напрямку протиповітряна оборона ЗСУ знищила черговий Су-34 російських загарбників.

"Тривають бої в Ізюмському напрямку. Сьогодні мобільні підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ в Ізюмському районі знищили російський винищувач Су-34. Це один з новітніх літаків ворожої армії", - йдеться в повідомленні.

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