РФ перекидає війська з Грузії в Україну - британська розвідка

До 2000 російських бойовиків були реорганізовані в три батальйонні тактичні групи / Reuters

Росія передислокує частину своїх сил з окупованих районів Грузії для посилення наступу на Україну.

Як повідомляє британська розвідка в Twitter, від 1200 до 2000 російських бойовиків були реорганізовані в три батальйонні тактичні групи.

"Вкрай малоймовірно, що Росія планувала створювати підкріплення таким чином, і це свідчить про непередбачені втрати, яких вона зазнала під час вторгнення", - йдеться у звіті британської розвідки.

Як повідомляв Главред, 31 березня в Міноборони Великої Британії заявляли, що російські загарбники продовжують утримувати позиції на схід і захід від Києва попри виведення обмеженої кількості підрозділів. Найближчими днями там очікуються запеклі бої.

У своєму відеозвернення в ніч на 1 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що північніше Києва на чернігівському напрямку і в Сумській області українські захисники продовжують вибивати російських окупантів.

За словами президента, загарбники і самі "усвідомлюють, що більше не витягують ту інтенсивність бойових дій, яку могли забезпечити в першій половині березня".

"Але повинні розуміти, що для російських військових - це частина тактики. Все це не просто так. Ми знаємо їхні задуми. Знаємо, що вони планують і що вони роблять. Знаємо, що вони прибираються з тих напрямків, де ми їх б'ємо, щоб зосередитися на інших дуже важливих. На тих, де нам може бути дуже складно", - підкреслив Зеленський.

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