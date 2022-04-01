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Ворог пішов на прорив під Ізюмом і кидає найманців з Абхазії на штурм Маріуполя

1 квітня 2022, 02:16

Противник продовжує посилення угруповань військ за рахунок підрозділів зі складу Східного військового округу.

український військовий, українські військові, український солдат, українські солдати, ЗСУ
/ Макс Левін

Російські окупанти зазнали значних втрат в особовому складі та техніці, проте не добилися успіху у блокуванні та захопленні Києва.

"Окупанти були змушені тимчасово відмовитися від виконання зазначеного завдання", - йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Відмічається, що противник продовжує посилення угруповань військ за рахунок підрозділів зі складу Східного військового округу. Намагається сформувати окупаційні адміністрації в межах тимчасово захоплених районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

"З урахуванням вищесказаного, найближчим часом ворог, ймовірно, постарається зберегти військову присутність з веденням бойових дій в південних і східних регіонах України", - зазначили в Генштабі.

На Волинському напрямку без змін. На Поліському напрямку ворог здійснює перегрупування військ. Вивів на територію Республіки Білорусь до 5-ти батальйонно-тактичних груп. Після відновлення боєздатності виведених підрозділів очікується їх переміщення на інші напрямки.

На Сіверському напрямку загарбники проводять відведення частини військ під прикриттям окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків, здійснює артилерійські обстріли з метою знищення інфраструктури та житлових кварталів міста. У районі на південь від міста Ізюм намагається зломити опір українських захисників, відтіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій і продовжити наступ у напрямку На Слов'янськ. Успіхів не має.

"На Донецькому противник активних наступальних дій не проводив. Ворог зосередився на продовженні штурму міста Маріуполя. Здійснив нарощування угруповання 58-ї загальновійськової армії за рахунок введення до її складу БТГр, створеної з переміщених з 7-ї військової бази (Абхазія) військовослужбовців", - підкреслили в Генштабі.

На Південно-Бузькому напрямку противник намагався вчинити наступальні дії в напрямку населеного пункту Олександрівка Миколаївської області.

Угруповання Сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному і Північно-Східному напрямках.

"Триває вогневе ураження противника, розосередженого в районі населених пунктів Ізюм, Кам'янка, Тихоцьке, з метою недопущення його подальшого просування в напрямках населених пунктів Слов'янськ і Барвінкове. Відбито спроби обходу противником позицій наших військ у районах населених пунктів Попасна та Новотошківське. Силами 36-ї окремої бригади морської піхоти, спільно з підрозділами інших складових сил оборони України, утримується кругова оборона міста - героя Маріуполя", - зазначили в Генштабі.

Відбито наступ противника в районі населеного пункту Мар'їнка.

Угруповання сил і засобів оборони міста Києва продовжує вести ударно-пошукові дії на Житомирському і Ніжинському напрямках.

На інших напрямках проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони.

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Раніше повідомлялося про те, що противник в Київській області повністю втратив наступальний потенціал, проте на окремих ділянках ворог намагається закріпитися.

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