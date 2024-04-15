"Мінус поверх": ЗСУ влупили ракетами по командному пункту з російськими офіцерами

За попередніми даними, удар був по частині 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ у Севастополі.

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Крим, Севастополь, вибух / Колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН

В окупованому Криму прогриміли потужні вибухи, там був жорсткий "приліт". Сили оборони України влупили ракетами по російському командному пункту, в якому були високопоставлені російські офіцери. Про це заявили спецслужби, повідомляє Суспільне.

Повітряна тривога тривала в Криму майже дві години. Окупанти навіть використовували димову завісу.

Telegram-канал "Кримський вітер" зазначає, що в окупованому Севастополі росіяни підніматимуть у повітря авіацію.

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За даними військово-патріотичного руху "Атеш", у Криму працювали системи ППО окупантів. За попередніми даними, стався удар по частині 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ у Севастополі.

"810 бригада вся в укритті. Мінус другий поверх", - ідеться в повідомленні.

Наразі невідомо про кількість жертв і постраждалих. Окупаційна влада нічого не коментувала.

Україна має намір зруйнувати Кримський міст - останні новини за темою

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Taurus - найкращі ракети для знесення Кримського мосту, вважає дослідник війни сер Лоуренс Фрідман. За його словами, ФРН не дає Україні ці ракети, оскільки чекає, поки США нададуть ЗСУ свої аналогічні далекобійні засоби ураження цілей.

Кримський міст (Керченський міст) Транспортний перехід через Керченську протоку, що з'єднує Керченський і Таманський півострови через острів Тузла і Тузлинську косу, передає Вікіпедія. Складається з двох паралельних мостів - автодорожнього та залізничного. Загальна протяжність - 19 км. Росія почала будівництво транспортного переходу після анексії Криму. Автодорожній міст було відкрито 2018 року, залізничний - у 2019-2020 роках.

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