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Падіння гелікоптера Ка-27 в Криму: в ВМС ЗСУ назвали несподівану причину

Юрій Берендій
10 квітня 2024, 14:10оновлено 10 квітня, 15:20
Речник ВМС зазначив, що російський гелікоптер міг вибухнути через технічні причини.
Падіння гелікоптера Ка-27 в Криму: в ВМС ЗСУ назвали несподівану причину
Деталі падіння гелікоптера Ка-27 в Криму / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот із відео

10 квітня на території тимчасово окупованого Росією Криму впав військовий гелікоптер Ка-27. Зазначається, що перед падінням було чутно вибух. Про це повідомив речник Військово-морських сил (ВМС) ЗСУ Дмитро Плетенчук під час брифінгу.

"Ми можемо лише констатувати той факт, що цей гелікоптер впав. Так само була інформація щодо того, що цій катастрофі передував вибух. Тобто, скоріш за все, він впав не тільки через суто технічні причини, мабуть, у нього на борту сталася якась подія", – розповів Плетенчук.

За даними речника, падіння гелікоптера сталося вранці. Після цього російські військові розпочали рятувальну операцію, в ході якої залучили інші гелікоптери та катер типу "Раптор".

відео дня

На даний момент ймовірно, що рятувальна операція вже завершена. Немає достовірної інформації про можливі втрати.

Речник Військово-морських сил ЗСУ додав, що використання авіації для патрулювання є однією з тактик нового керівництва Чорноморського флоту Російської Федерації.

"Випадок, який стався сьогодні, може корелюватися з цим, тому що парк досить старий, експлуатація досить інтенсивна, повернули у стрій навіть літаки БЕ-12... Інші вже йшли на списання, щоб патрулювати прибережну зону. Тому такі випадки, як сьогодні, можуть почастішати", — зауважив він.

Що відомо про гелікоптер Ка-27?

Ка-27 – радянський корабельний багатофункціональний вертоліт. Він отримав позначення НАТО "Хелікс" – равлик. Дослідний зразок гелікоптера "252" піднявся в повітря 8 серпня 1973 року, 24 грудня того ж року здійснений перший політ по колу. Використовується з 1981 року, пише Вікіпедія.

Призначення гелікоптера – боротьба з підводними човнами.

Вартість – $1 500 000.

Екіпаж – 3-4 особи.

Максимальна швидкість – 270 км/год.

Дальність польоту – 800 км.

Озброєння:

  • Бомбове: ПЛАБ (морська протичовнова авіаційна бомба, з рос. – "противолодочная авиационная бомба"), ОМАБ (орієнтирно-морська авіабомба);
  • Для ураження підводних човнів у відсіку озброєння розміщуються протичовнові торпеди АТ-1МВ, глибинні бомби, авіабомби калібру від 50 до 250 кг;
  • На вертольоті можуть бути встановлені також керовані протичовнові ракети АПР-2Э.

Знищення авіації РФ – останні новини

Уранці 29 лютого Збройні сили України збили три винищувачі противника. Перший літак був збитий навколо першої години ночі на східному напрямку, інші 2 - близько 9 години ранку на Маріупольському та Авдіївському напрямках.

Також 2 березня у прес-службі повітряних сил натякнули про знищення літаків 2 літаків Російської Федерації. Про це повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук.

У Великій Британії розкрили, як Російська Федерація збила свій літак Су-27 над Кримом. Літак Су-27, що діяв над Кримом, був збитий російською протиповітряною обороною.

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