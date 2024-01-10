Суперечки тривають: у владі хочуть запропонувати "м'яку" мобілізацію

В Україні з дня на день обговорюватиметься новий законопроект про мобілізацію.

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У владі хочуть запропонувати "м'яку" мобілізацію / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, РБК-Україна

Про те, як у владі України намагаються вирішити проблему мобілізаціїя, які законодавчі нововведення можуть виникнути і які цілі може переслідувати новий закон, розповів політичний експерт Мілан Леліч у коментарі РБК-Україна.

Всім відомо, що в останні тижні мобілізація в Україні стала однією з найактуальніших тем. Вплинули на це і посилення роботи органів ТЦК і внесений до Верховної Ради України законопроект.

Мета нового законопроекту про мобілізацію

Згідно зі словами Лелича, новий законопроект переслідує дві мети. Першою є можливість передати населенню сигнал про те, що війна не закінчилася і є необхідність в людях. Друга - сигнал для західних партнерів про те, що їх зброєю буде кому воювати.

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До того ж, провал мобілізації може "потягнути" за собою чергову причину відмови заходу допомагати Україні, адже навіщо допомагати країні, в якій нікому воювати.

Новий підхід до мобілізації

Крім іншого, неназваний співрозмовник у владних кабінетах, на якого посилається РБК, розповів, що мобілізацію хочуть проводити з абсолютно протилежним підходом.

Зокрема, обговорюється "м'яка" мобілізація, яка може полягати в тому, щоб, наприклад, надавати тримісячну відстрочку для вирішення цивільних справ тим, хто самостійно зареєструється в Електронному кабінеті військовозобов'язаного.

Також обговорюється можливість "розсіювання" всіх, хто повинен бути відправлений в армію на групи із зазначенням дати, щоб мобілізований міг знати реальну дату початку своєї служби і планувати цивільне життя, маючи це на увазі.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, до Верховної Ради України внесено п'ять різних версій законопроекту щодо змін у системі мобілізації. Комітет парламенту з національної безпеки 9 січня повинен був прийняти рішення по документу.

Однак 10 січня голова фракції "Слуга народу " Давид Арахамія заявив у Верховній Раді, що в четвер, 11 січня, депутати повинні розглянути законопроект про мобілізацію на першому читанні з урахуванням рекомендацій Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Також відомо, що у Верховній Раді виникли суперечки навколо нового законопроекту про мобілізацію. Подробиці в ефірі телемарафону розповів заступник голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв. Він додав, що в документі багато що потрібно змінити. Одне з таких спірних питань стосується чоловіків за кордоном.

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