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Міноборони підготувало нову редакцію законопроекту про мобілізацію

Ангеліна Підвисоцька
11 січня 2024, 20:48
Новий документ планують найближчим часом передати на погодження уряду.
Міноборони підготувало нову редакцію законопроекту про мобілізацію
Міноборони підготувало нову редацію законопроекту про мобілізації / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Міністерство оборони України підготувало нову редакцію законопроекту про мобілізацію. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров.

Документ внесуть на погодження уряду вже найближчим часом.

"Цей закон потрібен обороні нашої держави і кожному воїну, який зараз на фронті. Потрібен якнайшвидше", - заявив він.

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Законопроєктом про мобілізацію планується встановити чіткий термін служби по мобілізації.

"Воїнам треба дати можливість відпочити. Це справедливо. Звільненим з полону треба дати вибір, чи залишатися у війську. Ті з них, хто обере залишитися, потребуватимуть щонайменше кілька місяців відпустки. Це чесно. Строковиків треба нарешті відпустити додому. Це правильно", - написав міністр оборони.

Законопроєкт про мобілізацію в Україні

Нагадаємо, до Верховної Ради України було внесено п'ять різних версій законопроекту щодо змін у системі мобілізації. Комітет парламенту з національної безпеки 9 січня повинен був прийняти рішення по документу.

Однак 10 січня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив у Верховній Раді, що в четвер, 11 січня, депутати повинні розглянути законопроект про мобілізацію в першому читанні з урахуванням рекомендацій Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Також пізніше політичний експерт Мілан Леліч прокоментував перипетії щодо нового законопроєкту. Він зазначив, що у владі хочуть запропонувати "м'яку" мобілізацію. Леліч прокоментував те, як у владі України намагаються вирішити проблему мобілізації, які законодавчі нововведення можуть виникнути, і які цілі може переслідувати новий закон.

Нагадаємо, 11 січня стало відомо, що законопроєкт про мобілізацію повертають на доопрацювання уряду. Також Кабміну передадуть пропозиції, напрацьовані на комітеті та у робочих групах.

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