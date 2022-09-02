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Мітко знищуємо ворога: ЗСУ розповіли подробиці контрнаступу на півдні

2 вересня 2022, 20:46

У Херсонській області тривають запеклі бої - це непросте завдання, яке вимагає тиші, повідомляють військові.

Херсон, українські військові, ЗСУ
Подробиці наступу ЗСУ на півдні / Telegram

На півдні країни тривають запеклі бої. ЗСУ "відпрацьовують" по запасам ворога, а також зосередженням техніки та озброєння, повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк В ефірі телемарафону.

"Ми продовжуємо позиційні бої, це не проста бойова робота, яка вимагає тиші... Ми продовжуємо знищувати запаси ворога, логістичні точки, командні пункти і пункти зосередження особового складу та озброєння і техніки. І нам поки це дуже влучно вдається", - сказала вона.

Наталія Гуменюк зазначила, що на півдні тривають непрості бої, оскільки місцевість там степова і досить відкрита. Тому потрібно чітко розраховувати план дій, щоб ворог не вирахував українські сили.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

Нагадаємо, українські військові 29 серпня прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном. Українські військові повідомили, що в Херсонській області окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресора РФ тікають з поля бою.

Пізніше у ЗСУ закликали до тиші на інформаційному фронті щодо поширення інформації, яка стосується Подій на півдні країни. Новинний ажіотаж може перешкодити контрнаступу ЗСУ, заявили в ЗСУ.

У британській розвідці підтвердили, що Україна вже досягла певних успіхів під час наступу на російських окупантів на півдні. Так, ЗСУ вдалося відсунути лінію фронту у деяких районах на певну відстань.

Також стало відомо, що США провели з Україною "військові ігри" перед тим, як ЗСУ пішли в контрнаступ проти окупантів на півдні нашої держави. Такі "ігри" були покликані допомогти українським Збройним силам зрозуміти, як діяти в різних ситуаціях для досягнення успіху і скільки сил для цього потрібно.

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