Перед контрнаступом ЗСУ США провели з Україною "військові ігри" – CNN

Перед контрнаступом ЗСУ США провели з Україною "військові ігри"/ Генштаб ЗСУ, УНІАН

Сполучені Штати Америки провели з Україною "військові ігри" перед тим, як ЗСУ пішли у контрнаступ проти окупантів на півдні нашої держави. Такі "ігри" були покликані допомогти українським Збройним силам зрозуміти, як діяти за різних сценаріїв для досягнення успіху і скільки сил для цього потрібно.

США радили Україні йти у контрнаступ на обмеженій ділянці фронту, щоб не було ризику загрузнути в інтенсивних боях. Про це повідомило CNN, посилаючись на офіційних осіб США і західних країн та на українські джерела.

У російській окупаційній армії і далі зберігається перевага в артилерії та особовому складі. Проте чиновники США уже спостерігають, що паритет між українськими та російськими військовими посилюється. У той же час співрозмовники журналістів не дають поки що ніяких прогнозів щодо можливості деокупації населених пунктів українською армією.

Україна закрила важливий "пробіл" завдяки HIMARS

Західні чиновники зазначають, що Україна змогла закрити важливий "пробіл" на фронті завдяки реактивним системам залпового вогню HIMARS. З таких потужних РСЗВ українські воїни у минулі місяці завдавали точних ударів по російських загарбниках у їхньому тилу.

Проте деякі джерела журналістів CNN вважають, що ЗСУ змогли компенсувати перевагу окупантів у щільності їхнього вогню завдяки своїй компетенції.

"Я не думаю, що поки можливо підтвердити масштаби українського наступу, проте вони, безумовно, вплинули на здатність Росії рухатися на північ та південь через річку Дніпро своїми атаками на мости", – зазначив у коментарі високопоставлений представник НАТО.

Також він додав, що Україна зараз вже набагато ближча до паритету чисельності своїх військ з військами російських окупантів на Херсонщині, ніж було у минулі тижні.

Звільнення Херсонської області

Нагадаємо, українські військові 29 серпня прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном. Українські військові повідомили, що в Херсонській області окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресора РФ тікають з поля бою. Захисники України змусили відійти від своїх позицій 109 полк так званої "ДНР".

Пізніше у ЗСУ закликали до тиші на інформаційному фронті щодо поширення інформації, яка стосується подій на півдні країни. Новинний ажіотаж може завадити контрнаступу ЗСУ, заявили у ЗСУ.

У британській розвідці підтвердили, що Україна вже досягнула певних успіхів під час наступу на російських окупантів на півдні. Так, ЗСУ вдалося відсунути лінію фронту у деяких районах на певну відстань.

При цьому в американському Інституті вивчення війни наголосили, що контрнаступ ЗСУ на південному напрямку не буде блискавичним і може затягнутися на місяці. У ISW також додали, що ЗСУ готували контрудар декілька місяців, створюючи умови, атакуючи і порушуючи російські наземні лінії зв'язку, російське командування і управління, а також російські системи логістики на Херсонському напрямку.

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