Можливі "страшні провокації зі смертями": влада попередила херсонців

Жителів Херсона закликали без потреби не виходити на вулиці та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

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Жителів Херсона попередили про можливі провокації з боку ворога / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Вдень, 3 червня, пропагандистські ЗМІ почали ширити інформацію про те, що Київ буцімто готує "провокації" у Херсоні. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін відреагував на ці цинічні повідомлення ворога та закликав жителів Херсона без гострої потреби не виходити на вулиці.

"Росіяни поширюють чергове ІПСО про те, що ніби у Херсоні "планується провокація з інсценування загибелі мирних жителів". Але саме російські окупанти уже півтора року нищать Херсон, калічать і вбивають херсонців, бʼють по цивільних обʼєктах. Тому очевидно, що єдина загроза для містян – це російські військові. І саме від них зараз можна очікувати страшних провокацій", — сказав він.

Продукін також застеріг херсонців та наголосив, що провокації з боку росіян можуть статись будь-якої миті.

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"Дорогі херсонці, будь ласка, найближчим часом без гострої потреби не пересувайтеся вулицями. І обовʼязково реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх рідних!", — наголосив посадовець.

Олександр Прокудін розповів про чергове ІПСО ворога - відео

Хто такий Олександр Прокудін? Олександр Сергійович Прокудін – український державний службовець. Голова Херсонської ОДА з 7 лютого 2023 року.

Ситуація в Херсоні - останні новини

Нагадаємо, у суботу, 1 червня, на тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області стався приліт. "Прилетіло" по місцю базування російських окупантів.

Також відомо, що російські окупанти відтягують артилерію та частину піхоти з лівого берега Херсонщини. Ворог перекидає ці сили на Харківський напрямок.

Крім того, Збройні сили України звільнили острів Нестрига, розташований у дельті Дніпра на території Білозерського району Херсонської області.

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