Україну 'заливатиме': у які області прийдуть грози, град та шквали

З 3 по 9 червня в Україні очікується тепла, але дощова погода. В деяких регіонах можливі град та шквали вітру.

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Погода в Україні - у більшості областей пройдуть потужні зливи цього тижня / Фото: pixabay.com

Протягом наступного тижня, з 3 по 9 червня, погода в Україні буде теплою але дощовою. У найближчі дні погодні умови будуть визначатися малоградієнтним полем зниженого тиску, лініями нестійкості та повітряною масою субтропічного походження. Температура повітря протягом тижня буде вищою за норму.

Опади в Україні розподілятимуться нерівномірно. Найбільше дощів очікується у західних та північних областях. Там також можливі небезпечні та стихійні метеорологічні явища, пов'язані з грозовою активністю. Таким прогнозом погоди на тиждень поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

Погода в Україні 3 червня

У понеділок, 3 червня, вночі у східних областях, вдень у північних та західних регіонах пройдуть дощі з грозами, на решті території країни без опадів. Вітер південно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +13…+18 °С, вдень у західних та північних областях +20…+25 °С, в інших регіонах +27…+33 °С.

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Погода в Україні 3 червня / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 4 червня

У вівторок, 4 червня, у західних, північних та місцями центральних областях очікується нестійка погода: пройдуть короткочасні дощі з грозами, вдень у західній частині, а також на Київщині місцями сильні зливи, град та шквали 20 – 25 м/с. На решті території країни переважно без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі +13…+19 °С, вдень +23…+28 °С, у південних та східних областях +28…+33 °С.

Погода в Україні 5 червня

У середу, 5 червня, у більшості областей, крім південно-східної частини та Криму, пройдуть дощі з грозами, вдень місцями град та шквали, 15 – 20 м/с. Вітер південно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +13…+19 °С, вдень +22…+27 °С, на півдні та сході +29…+34 °С.

Погода в Україні 6 червня

У четвер, 6 червня, у центральних та південних областях переважно без опадів, на решті території України місцями очікуються грозові дощі, вдень в окремих пунктах град та шквали, 15 – 20 м/с. Вітер західний, північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі +13…+19 °С, вдень +22…+27 °С, у південно-східній половині місцями до +30 °С.

Погода в Україні 7 червня

У п'ятницю, 7 червня, в Україні переважно без опадів, лише вранці та вдень у західних областях місцями пройдуть грозові дощі. Вітер у західній частині змінних напрямків, 3 – 8 м/с, на решті країни північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +11…+16 °С, вдень +22…+27 °С, у південній половині місцями до +30 °С.

Погода в Україні 8 червня

У суботу, 8 червня, у західних та місцями центральних регіонах очікуються короткочасні грозові дощі, у західній частині у другій половині дня місцями сильні зливи, град та шквали, 17 – 22 м/с. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 °С, вдень +23...+28 °С.

Погода в Україні 9 червня

У неділю, 9 червня, у західних та північних областях утримається нестійкий характер погоди з грозовими дощами. На решті території України переважно без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі +13…+18 °С, вдень +25…+30 °С, у південних та центральних областях +31…+33 °С.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, 2 червня у Київській, Чернігівській та Вінницькій областях випав сильний град, розміром із тенісний м'ячик або куряче яйце. Люди активно ділилися фото та відео опадів у соцмережах.

Також метеоролог Ігор Кібальчич розповів, що у червні 2024 року очікується тепла погода, але в окремі дні може бути спека до +31…+36 градусів. Також можливі град, сильні шквали і навіть смерчі.

Як повідомляв Главред, Україну накрила сильна магнітна буря, яка досягла 6 балів 31 травня та триматиметься на цьому рівні першого дня літа. Наступна буря очікується 8 червня з потужністю 3 бали і подальшим зниженням до мінімуму.

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