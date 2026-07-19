Пальне подорожчає до 90 гривень: коли ціни на АЗС підуть угору

Вартість пального зросте через атаку Ірану на танкери та сезонний пік споживання під час жнив.

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Ціни на пальне в Україні / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

Бензин і дизель подорожчають на 10-12 гривень

Ціна пального сягне майже 90 гривень за літр

Подорожчання почнеться вже з наступного тижня

Ціни на бензин і дизельне пальне на українських АЗС можуть зрости на 10-12 гривень за літр уже з наступного тижня, а вартість палива здатна сягнути майже 90 гривень. Про це заявив паливний експерт, засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін в коментарі УНІАН.

"Бензин і дизель можуть зрости на 10-12 гривень. В цілому в рамках 10 гривень зараз проглядається підвищення ціни. По гривні-дві ціна буде підійматися протягом місяця. Буквально вона почне підніматися з наступного тижня на стелах. Можливо, на вихідних вже почне підніматися", - наголосив він. відео дня

Чому пальне дорожчає саме зараз

Головною причиною нового витка подорожчання експерт називає загострення ситуації на Близькому Сході.

"Були уражені два танкери. Причому танкери, які допомагали ліквідувати кризу, перевозячи нишком нафту з Обʼєднаних Арабських Еміратів. У них там був секретний канал просочення нафти. Вони транспортували нафту з того боку Еміратів на Оманську затоку. Іран це побачив і якимось чином уразив їх. Важлива річ, що це не тільки два танкера пошкоджені. Припинила функціонувати саме ця шпарина, яка була в Арабських Еміратах", - пояснив Льоушкін.

За його словами, саме цей маршрут дозволяв перевозити значні обсяги нафти навіть після блокування Ормузької протоки, тож його втрата має набагато серйозніші наслідки, ніж чергове перекриття протоки.

"Те, що Ормузька протока перекрита, то не дуже це страшна новина, бо вона то відкривається, то перекривається. А ось те, що цю шпарину закрили, завдяки якій перевозили нафту досить немаленькими обсягами - дуже погано", - зауважив експерт.

Ормузька протока / Інфографіка: Главред

Що стало додатковим фактором тиску на ціни

Додатковим фактором тиску на ціни стало сезонне зростання попиту на паливо.

"Жнива - це в три рази більше споживання ніж на посівну. Всі мають розуміти, що жнива це більш високий сезон", - вказав Льоушкін.

На його думку, найбільше подорожчання торкнеться саме нафтопродуктів, передусім дизельного пального, попит на яке у світі зараз високий.

"Газойль вище зараз котирується при навіть не такій дорогій нафті. Нафта зараз не такі космічні гроші коштує, а от газойль уже досить суттєві кошти. Тому будемо йти аж десь на 90 гривень за літр пального. Майже на пік будемо виходити", - додає експерт.

Коли водії побачать нові ціни

Швидкість реагування мереж АЗС цього разу, за прогнозом експерта, може бути вищою, ніж під час попередніх криз. Але учасники ринку насамперед орієнтуватимуться на кроки державного оператора – "Укрнафти".

Він підкреслив, що реакція приватних мереж на будь-який крок державної компанії відбудеться майже миттєво.

"Якщо завтра "Укрнафта" подорожчає на 1 гривню, то через 15 хвилин всі на гривню подорожчають. Просто будуть дивитися на державного гравця", - підсумував Льоушкін.

Як змінювалися ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Незвичайна ситуація на ринку пального

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн також говорив, що у найближчі тижні вартість палива на українських автозаправних станціях, ймовірно, почне поступово зростати.

Однак, за його словами, ціни можуть зрости щонайменше на 5 гривень за літр.

"На ринку склалася незвичайна ситуація: закупівельна та оптова вартість дизельного палива вже перевищує ціни, за якими його продають на АЗС. Нові партії пального обходяться операторам дорожче, ніж діючі роздрібні ціни", - підкреслив він.

Ціни на пальне - останні новини

Як повідомляв Главред, паливний експерт Дмитро Льоушкін раніше заявляв, що активне здорожчання пального почнеться після 19 липня, а вартість бензину та дизеля може зрости на 3 гривні.

Міністр економіки Олексій Соболев говорив, що попри масштабні атаки Росії на паливну інфраструктуру український ринок продовжує працювати стабільно. За його словами, країна забезпечена необхідними обсягами бензину та дизельного пального, імпортні поставки здійснюються без перебоїв.

Крім того, голова Комітету економістів України Андрій Новак попередив, що зростання курсу іноземних валют може призвести не лише до подорожчання імпортних товарів, але й пального.

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Про персону: Дмитро Льоушкін Дмитро Льоушкін - засновник української групи компаній Prime, яка займається транспортними та логістичними послугами. Бізнесмен відкрив перші п'ять власних АЗС для власного і партнерського транспорту у 2015 році.

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