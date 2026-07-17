Підвищена загроза для одного міста: РФ готує масований удар, що відомо

Українців закликають не нехтувати власною безпекою.

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Загроза масованого обстрілу / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Монітори попередили про ризик удару по Києву та області

Загроза може зберігатися протягом найближчих двох діб

Українців закликають бути біля укриттів вночі

Країна-агресор Росія може масовано атакувати Київ та область балістикою. Загроза існує протягом найближчих двох днів. Про це повідомив моніторинговий канал єРадар.

"Є інформація про можливу балістичну загрозу для Києва та Київської області упродовж найближчих двох діб", - йдеться у повідомленні. відео дня

Українців закликали уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги.

"Наразі це лише попередження. Просимо, як завжди, уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги та не нехтувати власною безпекою. Бережіть себе", - додали монітори.

Також повідомляється, що загроза балістичного удару по Києву та області можлива після опівночі.

"Кияни, з 00:00 до 02:40 краще не відходьте далеко від укриттів і уважно стежте за сигналами повітряної тривоги", - наголосили монітори.

Росія посилить удари дронами по Україні

В Головному управлінні розвідки МО України заявляли, що окупаційна армія Росії отримала наказ посилити удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі та транспорту у прифронтових районах і прикордонні України.

Зазначається, що командування РФ наказало активізувати удари по автозаправних станціях, вантажівках, автобусах і легкових автомобілях.

"Для пошуку та ураження цілей окупанти планують використовувати керовані в режимі реального часу дрони типу "Молнія-1", "Молнія-2", "Герань-сікер", "Гербера-сікер", "Ланцет", V2U та інші аналогічні безпілотні системи", - наголосили в ГУР.

ГУР МО / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, раніше монітори заявляли, що Росія перекинула сім ракетоносіїв. Найбільша загроза ракетного удару, за даними моніторингу, зберігається для Одеси та півдня України.

Внаслідок ракетного удару країни-агресорки Росії по житловому будинку в Одесі ввечері 16 липня загинули дві людини. Ще п'ятеро людей отримали поранення, серед них троє дітей.

мер Івано-Франківська Руслан Марцінків говорив, що Росія може посилити масовані обстріли західних регіонів України. Збільшення кількості атак може розпочатися вже восени.

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Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) - розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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