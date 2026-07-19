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Зеленський провів нараду з командувачами ЗСУ: про що вони говорили

Марія Николишин
19 липня 2026, 15:41оновлено 19 липня, 16:15
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Під час обговорення також йшлося про дії ДШВ на Олександрівському напрямку.
Зеленський провів нараду з командувачами ЗСУ: про що вони говорили
Зеленський провів нараду з командувачами ЗСУ / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Ключові тези:

  • Драпатий доповів про ситуацію на кількох напрямках фронту
  • Командувачі ЗСУ обговорили постачання зброї та потреби війська
  • ППО й виробництво дронів залишаються пріоритетом

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із трьома досвідченими українськими військовими. Вони обговорили ситуацію на фронті, посилення протиповітряної оборони, забезпечення війська та виробництво безпілотників. Про це глава держави написав у Telegram.

Відомо, що у нараді брали участь: командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Михайло Драпатий, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Володимир Горбатюк і командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол.

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Зокрема, під час наради генерал-майор Михайло Драпатий доповів про оперативну ситуацію на Сумському, Харківському, Луганському та Донецькому напрямках.

"Вдячний усім нашим підрозділам, які результативно знищують окупанта й не допускають виконання поставлених перед російською армією завдань", - заявив президент.

Окрему увагу приділили виконанню домовленостей із міжнародними партнерами щодо постачання озброєння.

Зеленський наголосив, що головними пріоритетами залишаються посилення системи протиповітряної оборони та повне виконання контрактів на виробництво всіх типів безпілотників.

Також під час обговорення йшлося про дії українських Десантно-штурмових військ на Олександрівському напрямку.

"Ціную об'єктивну оцінку ситуації, детальний розбір ключових потреб корпусів і бригад на напрямках, пропозиції щодо проблемних питань і заповнення дефіцитів у постачанні. Не маємо втрачати жодного дня для захисту незалежності України, наших позицій і людей", - підсумував глава держави.

  • Зеленський провів нараду з командувачами ЗСУ
    Зеленський провів нараду з командувачами ЗСУ фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Зеленський провів нараду з командувачами ЗСУ
    Зеленський провів нараду з командувачами ЗСУ фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Зеленський провів нараду з командувачами ЗСУ
    Зеленський провів нараду з командувачами ЗСУ фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Зеленський провів нараду з командувачами ЗСУ
    Зеленський провів нараду з командувачами ЗСУ фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Зеленський провів нараду з командувачами ЗСУ
    Зеленський провів нараду з командувачами ЗСУ фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Зеленський провів нараду з командувачами ЗСУ
    Зеленський провів нараду з командувачами ЗСУ фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Зеленський провів нараду з командувачами ЗСУ
    Зеленський провів нараду з командувачами ЗСУ фото: t.me/V_Zelenskiy_official

РФ може відкрити новий фронт в Україні

Секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник служби безпеки України Роман Костенко заявляв, що після виборів до Держдуми, які відбудуться вже восени цього року, Росія може спробувати відкрити новий фронт проти України.

За його словами, одним із можливих напрямків є Чернігівщина.

"Якщо вони відкриють Чернігівський фронт, а не дай Боже ще домовляться з Білоруссю, то тих сил і засобів, які ми маємо зараз, буде далеко недостатньо. У такому разі Україні доведеться шукати додаткові ресурси для оборони", - наголосив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, російська окупаційна армія просунулася поблизу двох населених пунктів у Донецькій області. Йдеться про Пазене та Родинське.

Також за даними аналітиків DeepState, на Гуляйпільському напрямку армії РФ вдалося розширити зону контролю поблизу селища Залізничне Пологівського району Запорізької області.

Водночас українські військові зачистили центральну частину Костянтинівки на Донеччині від російських сил і встановили прапор України над однією з будівель міста.

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Про персону: Роман Костенко

Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

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