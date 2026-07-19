Аліна Гросу вразила змінами сина за 3 місяці - як він виглядає зараз

Популярна українська співачка вразила шанувальників новими знімками свого тримісячного сина.

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Аліна Гросу показала сина / колаж: Главред, фото: instagram.com, Аліна Гросу

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Аліна Гросу показала, як виріс її син

Як виглядає дорослішаюча дитина зірки

Відома українська виконавиця Аліна Гросу, яка не так давно вперше стала мамою, порадувала підписників свіжим контентом зі своїм маленьким сином. Артистка показала в Instagram, як виглядає тримісячний Марк-Габріель, який за цей час помітно підріс.

Аліна створила кумедний колаж із фотографій, на яких син зображений у стильному чорному вбранні. Маленький Марк-Габріель лежав у ліжечку й із зацікавленням тримав у руках м'яку іграшку.

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Як змінився син Аліни Гросу / фото: instagram.com, Аліна Гросу

Цього разу Гросу вирішила зробити акцент не лише на зовнішності дитини, а й на її неймовірно багатій міміці. Багатство емоцій тримісячного малюка не залишило байдужими шанувальників зірки. Марк-Габріель корчив найрізноманітніші й найсмішніші гримаси - від кумедного здивування та жартівливої злості до зосередженості та щирого сміху.

"Мій смайлик", - ніжно підписала Гросу знімки з Марком-Габріелем.

Аліна Гросу з сином / скрін з відео

Аліна Гросу - син

У квітні 2026 року співачка Аліна Гросу вперше стала мамою, народивши сина, якого назвали Марк-Габріель. Уже в червні артистка охрестила малюка в Чернівцях. Хрещеною мамою маленького Марка-Габріеля стала близька подруга родини та легенда української сцени - співачка Ірина Білик.

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Першим коханим Гросу був московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019 року став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.

Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.

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