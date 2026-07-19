Аліна Гросу вразила змінами сина за 3 місяці - як він виглядає зараз

Ви дізнаєтеся:
- Аліна Гросу показала, як виріс її син
- Як виглядає дорослішаюча дитина зірки
Відома українська виконавиця Аліна Гросу, яка не так давно вперше стала мамою, порадувала підписників свіжим контентом зі своїм маленьким сином. Артистка показала в Instagram, як виглядає тримісячний Марк-Габріель, який за цей час помітно підріс.
Аліна створила кумедний колаж із фотографій, на яких син зображений у стильному чорному вбранні. Маленький Марк-Габріель лежав у ліжечку й із зацікавленням тримав у руках м'яку іграшку.
Цього разу Гросу вирішила зробити акцент не лише на зовнішності дитини, а й на її неймовірно багатій міміці. Багатство емоцій тримісячного малюка не залишило байдужими шанувальників зірки. Марк-Габріель корчив найрізноманітніші й найсмішніші гримаси - від кумедного здивування та жартівливої злості до зосередженості та щирого сміху.
"Мій смайлик", - ніжно підписала Гросу знімки з Марком-Габріелем.
Аліна Гросу - син
У квітні 2026 року співачка Аліна Гросу вперше стала мамою, народивши сина, якого назвали Марк-Габріель. Уже в червні артистка охрестила малюка в Чернівцях. Хрещеною мамою маленького Марка-Габріеля стала близька подруга родини та легенда української сцени - співачка Ірина Білик.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що принц Гаррі та Меган Маркл серйозно розглядають можливість повернення до Великої Британії в тій чи іншій формі. За повідомленнями джерел з оточення пари, подружжя вже почало робити перші кроки в цьому напрямку.
Також популярний співак Артем Пивоваров з’явився на Atlas Festival у супроводі своєї обраниці. Уважні фанати помітили в натовпі Дашу Чередниченко, яку в кулуарах шоу-бізнесу вже відкрито називають таємною дружиною музиканта після їхнього недавнього секретного весілля.
Читайте також:
- "Повернення": Гаррі та Меган ухвалили важливе рішення щодо майбутнього сім'ї
- 52-річна екс-солістка Spice Girls вперше вийшла заміж: як пройшло таємне весілля
- Дружина Півоварова публічно підтримала його після чуток про весілля - подробиці
Про персону: Аліна Гросу
Аліна Михайлівна Гросу - відома українська співачка.
Першим коханим Гросу був московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019 року став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.
Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред