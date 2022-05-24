Медведчук був потрібен ФСБ, щоб "пиляти" гроші - керівник української розвідки

Віктор Медведчук / колаж СБУ та ua.depositphotos.com

Скандальний політик Віктор Медведчук (кумом якого є російський диктатор Володимир Путін) був потрібен ФСБ РФ (саме департаменту оперативної інформації) - для того, щоб привласнювати (списувати) на нього грошові кошти. Про це розповів в інтерв'ю Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю "Українській правді".

"Медведчук був потрібен Федеральній службі безпеки, саме департаменту оперативної інформації - для того, щоб списувати на нього кошти. Ось одна з головних причин, чому ФСБ дуже сильно під час останніх підготовчих етапів виступала за початок активних бойових дій. Тому що у них всередині стало питання: на що роками витрачалися кошти? І треба було давати відповідь", - заявив він.

Як каже Буданов, люди Медведчука з числа колишніх членів парламентської фракції ОПЗЖ абсолютно відкрито співпрацювали і співпрацюють надалі з проросійськими силами, з російським урядом, російськими спецслужбами.

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Нагадаємо, раніше заарештований в Україні кум Путіна Віктор Медведчук розповів про те, як йому вдалося вивести з держвласності нафтопровід і закупити вугілля в "ЛДНР". Він детально розповів про причетність до цього п'ятого президента України Петра Порошенка.

За словами Медведчука, Порошенко, будучи на посаді президента, звернувся до нього з проханням зв'язатися з Путіним і прийняв необхідні рішення у всіх українських інстанціях.

8 жовтня Віктору Медведчуку оголосили підозра про державну зраду та сприяння тероризму. У його справі йдеться про участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу. Так, після захоплення Росією частини українського Донбасу виникла необхідність у закупівлі вугілля на світовому ринку, зокрема в ПАР.

Медведчук перебував під домашнім арештом, проте наприкінці лютого стало відомо, що він втік з-під домашнього арешту. Його затримали 12 квітня, коли він, ймовірно, намагався покинути територію України.

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