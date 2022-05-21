Обмін Медведчука: у Росії здивували варіантом

Обмін Медведчука / Азовсталь, СБУ

У Держдумі Росії заговорили про можливість обміняти бійців батальйону Азов та інших захисників Маріуполя на обвинуваченого в державній зраді нардепа Віктора Медведчука.

Як повідомляє Інтерфакс, про це повідомив глава фракції ЛДПР Леонід Слуцький, який є головою комітету Держдуми у закордонних справах.

"Ми вивчимо питання можливості обміну Медведчука на азовців", - сказав він, додавши, що рішення будуть прийматися людьми в Москві, які мають відповідні на те повноваження.

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Затримання Медведчука

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення спецоперації Служби безпеки України, в ході якої затримали Віктора Медведчука - кума Путіна і народного депутата від ОПЗЖ.

Глава СБУ Іван Баканов підтвердив затримання Медведчука і заявив, що жоден зрадник не уникне покарання і відповідатиме за Законом України.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що СБУ розшукала і "взяла" кума Путіна "не в Києві".

Радник глави ОП Михайло Подоляк вважає, що Медведчуку тепер потрібно сховатися у в'язниці, щоб вижити. За його словами, в Росії Медведчука обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крав гроші і в підсумку став одним з ініціаторів війни.

Справа Медведчука

8 жовтня Віктору Медведчуку оголосили підозру про державну зраду та сприяння тероризму. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу.

Печерський районний суд у Києві продовжив Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 10 березня 2022 року.

Наприкінці лютого стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

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