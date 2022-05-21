УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Обмін Медведчука: у Росії здивували варіантом

21 травня 2022, 20:23

Ми вивчимо питання можливості обміну Медведчука на азовців, заявили в РФ.

Медведчук, обмін Медведчука
Обмін Медведчука / Азовсталь, СБУ

У Держдумі Росії заговорили про можливість обміняти бійців батальйону Азов та інших захисників Маріуполя на обвинуваченого в державній зраді нардепа Віктора Медведчука.

Як повідомляє Інтерфакс, про це повідомив глава фракції ЛДПР Леонід Слуцький, який є головою комітету Держдуми у закордонних справах.

"Ми вивчимо питання можливості обміну Медведчука на азовців", - сказав він, додавши, що рішення будуть прийматися людьми в Москві, які мають відповідні на те повноваження.

читайте такожОбмін Медведчука і позиція Путіна: Гордон пояснив, чому Кремль гальмує вирішення питання

Затримання Медведчука

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення спецоперації Служби безпеки України, в ході якої затримали Віктора Медведчука - кума Путіна і народного депутата від ОПЗЖ.

Глава СБУ Іван Баканов підтвердив затримання Медведчука і заявив, що жоден зрадник не уникне покарання і відповідатиме за Законом України.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що СБУ розшукала і "взяла" кума Путіна "не в Києві".

Радник глави ОП Михайло Подоляк вважає, що Медведчуку тепер потрібно сховатися у в'язниці, щоб вижити. За його словами, в Росії Медведчука обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крав гроші і в підсумку став одним з ініціаторів війни.

Справа Медведчука

8 жовтня Віктору Медведчуку оголосили підозру про державну зраду та сприяння тероризму. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу.

Печерський районний суд у Києві продовжив Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 10 березня 2022 року.

Наприкінці лютого стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

Читайте також:

війна в Україні Азов Віктор Медведчук
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:40

Блокада Туреччиною вступу Фінляндії та Швеції до НАТО: Ердоган назвав умову Анкари

20:23

Обмін Медведчука: у Росії здивували варіантомВідео

19:55

Війська РФ обстрілюють населені пункти на Харківщині, щоб не пустити ЗСУ на кордон - ГенштабВідео

19:48

Розпочнеться потужний наступ: відомий окультист назвав вирішальні дати війни - гороскоп для УкраїниВідео

19:18

У жіночих лосинах та в калошах: жителі Харківщини здивовані зовнішнім виглядом рашистів

Реклама
19:13

Російські окупанти продовжують приховану мобілізацію і готують потужний наступ - ГенштабВідео

18:59

На Луганщині росіяни не встигли втекти від пострілу з українського гранатомета: яскраве відеоВідео

18:50

Армія України зможе піти в контрнаступ на Донбас вже за півтора місяці - CITВідео

18:42

Регіони підуть у вільне плавання: що станеться, коли Росія розвалитьсяПогляд

18:37

"Ми не маємо коштів тримати наше життя на паузі": донька скандальної Єгорової покинула Україну

18:34

"Нелюди і вбивці": головний тренер збірної України накинувся на росіянВідео

18:31

Брюссель обговорює нафтове ембарго проти РФ без згоди Угорщини - віцепрезидент Європарламенту

18:06

Прикмети на 22 травня: що не можна робити в день святого Миколая Чудотворця і як не потрапити в бідуВідео

18:04

Виїхати з міста неможливо: Маріуполь взяли під контроль кадирівціВідео

17:56

Фортеця "Маріуполь": боєць "Азова" зняв фільм про "Азовсталь"Відео

17:50

Україна може з боєм влаштувати деблокаду морських портів - ЗеленськийВідео

17:43

"Путіністка" Корольова може втратити майно в Москві

17:33

Гороскоп на літо 2022: чого очікувати вогненним знакам зодіаку - збільшення доходу або помилки минулого

17:16

Ґвалтували та вбивали у Бучі: журналісти встановили особу російського окупантаВідео

17:09

Допомога Україні для винищувачів: Польща передала Києву запчастини і боєкомплект для МіГ-29 - ЗМІВідео

Реклама
17:02

"Торгують совістю": російський музикант висловився щодо "Z-артистів"

17:00

Україна звільнить захоплені РФ території до кінця літа, але є одна умова – ЗагороднійВідео

16:48

Неймовірно смачні міні-бутерброди з хрусткою скоринкою: простий рецептВідео

16:44

Щоб не перекосило обличчя: Логунова показала нові губи

16:41

Від зустрічі міністрів оборони країн Заходу чекаємо потужної зброї - ЗеленськийВідео

16:34

Епатажна блогерка Софія Стужук зганьбилася недоречним жартом над семирічним сином

16:29

"Жорстка" відповідь Москви на санкції: Байдену і топ-чиновникам США заборонили в'їзд до РосіїВідео

16:28

"У нас форс-мажор": експерт пояснив, до чого призведе подальша виплата держборгу Україною

16:23

Меладзе оголосив про відхід зі сцени та показав фото з нової роботи

16:19

Україна зобов'язана зупинити шабаш ПутінаПогляд

15:40

"Україна не торгує суверенітетом": Подоляк різко відповів на статтю в The New York TimesВідео

15:37

РФ хоче провести нові "референдуми" на Донбасі в найближчі місяці: що вони задумалиВідео

14:47

На Харківщині знайшли поховання 6 окупантів, серед них – підполковник ГерасимовФотоВідео

14:41

"У тих 80 гривнях - 40 гривень спекулянтів": експерт пояснив, як перекупники палива наживаютьсяВідео

14:06

Ураган, який наробив біди в Німеччині, вже в Україні: відео лютої стихіїВідео

14:06

Як Кремль вже запхав Україну до ЄСПогляд

13:56

Експерт пояснив, чому путінський бліцкриг в Україні жорстоко провалився

13:46

Байден підписав законопроєкт про виділення Україні 40 млрд доларів допомоги

13:34

Україна повинна прийняти вимоги Путіна: Берлусконі закликав Європу натиснути на Київ

13:23

"Лопатою неможливо виграти війну": Зеленський оцінив, чи впоралися б країни Європи з армією РФ

Реклама
13:19

Чоловік Камалії не купував винищувачі для ЗСУ: співачка зробила несподівану заяву

13:16

Різанина в Бучі все змінила: Росія не виступатиме гарантом безпеки України-Зеленський

13:00

Гороскоп на завтра, 22 травня 2022: Близнюкам - гроші, Скорпіонам - подарунок долі, Козерогам - важлива людина

12:52

Три танки та п'ять бойових машин: як українські десантники спопеляють ворога на фронтіВідео

12:51

Буде жорсткою і кривавою: у Зеленського розповіли про фінальну стадію війни в УкраїніВідео

12:45

"Ви приїжджайте, море залишилося": Осадча зворушила щемливою історією маленького хлопчика з Маріуполя

12:33

Хоча б попили разом чаю: Олена Зеленська розповіла, як змінила війна їхню сім'ю з президентомВідео

12:21

Молодик в травні 2022: що потрібно робити, щоб не накликати біду і залучити в дім удачу

12:18

Залежатиме від дати переговорів: Зеленський назвав мету зустрічі з Путіним

11:56

Експерт пояснив, чи є ризик того, що війна в Україні переросте в Третю світову

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти