Купівля вугілля в ОРДЛО й оборудки з нафтопроводом: у Порошенка прокоментували свідчення Медведчука

Адвокат п'ятого президента назвав те, що відбувається зараз, "піар-акцією СБУ".
Адвокат п’ятого президента України Петра Порошенка прокоментував свідчення, які дав Віктор Медведчук проти його підзахисного. За словами Ігоря Голованя, показання Медведчука про причетність Порошенка до виведення з державної власності нафтопроводу і закупівлі вугілля в ОРДЛО не відповідають дійсності.
Про це правозахисник сказав у коментарі "Суспільному". Головань назвав оприлюднення свідчень "піар-акцією СБУ", адже, за його словами, справою має займатися Державне бюро розслідувань.
"На нашу думку взагалі те, що робить СБУ – це винятково піар. По-перше, це не їхня справа, цим має займатися ДБР. І те, що про це говорить СБУ – це підтверджує, що тут нічого спільного із правдою і законом немає", – наголосив Головань.
Адвокат Порошенка пов’язує оприлюднення цієї інформації саме зараз із тим, що на сьогодні, 23 травня, призначене судове засідання у справі п’ятого президента.
"Сьогодні призначене судове засідання стосовно арешту на майно Петра Порошенка. Це звичайний тиск на суд", – сказав адвокат.
Медведчук дав свідчення проти Порошенка
Нагадаємо, заарештований в Україні кум Путіна Віктор Медведчук розповів про те, як йому вдалося вивести з держвласності нафтопровід та закупити вугілля в "ЛДНР". Він детально розповів про причетність до цього п’ятого президента України Петра Порошенка.
За словами Медведчука, Порошенко, будучи на посаді президента, звернувся до нього з проханням сконтактувати з Путіним та ухвалив необхідні рішення в усіх українських інстанціях.
Справа Медведчука
8 жовтня Віктору Медведчуку оголосили підозру про державну зраду і сприяння тероризму. У його справі йдеться про участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу. Так, після захоплення Росією частини українського Донбасу виникла необхідність у закупівлі вугілля на світовому ринку, зокрема в ПАР.
Медведчук перебував під домашнім арештом, проте наприкінці лютого стало відомо, що він втік з-під домашнього арешту. Його затримали 12 квітня, коли він, ймовірно, намагався покинути територію України.
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