Купівля вугілля в ОРДЛО й оборудки з нафтопроводом: у Порошенка прокоментували свідчення Медведчука

Адвокат Порошенка прокоментував свідчення Медведчука/ УНІАН

Адвокат п’ятого президента України Петра Порошенка прокоментував свідчення, які дав Віктор Медведчук проти його підзахисного. За словами Ігоря Голованя, показання Медведчука про причетність Порошенка до виведення з державної власності нафтопроводу і закупівлі вугілля в ОРДЛО не відповідають дійсності.

Про це правозахисник сказав у коментарі "Суспільному". Головань назвав оприлюднення свідчень "піар-акцією СБУ", адже, за його словами, справою має займатися Державне бюро розслідувань.

"На нашу думку взагалі те, що робить СБУ – це винятково піар. По-перше, це не їхня справа, цим має займатися ДБР. І те, що про це говорить СБУ – це підтверджує, що тут нічого спільного із правдою і законом немає", – наголосив Головань.

Адвокат Порошенка пов’язує оприлюднення цієї інформації саме зараз із тим, що на сьогодні, 23 травня, призначене судове засідання у справі п’ятого президента.

"Сьогодні призначене судове засідання стосовно арешту на майно Петра Порошенка. Це звичайний тиск на суд", – сказав адвокат.

Медведчук дав свідчення проти Порошенка

Нагадаємо, заарештований в Україні кум Путіна Віктор Медведчук розповів про те, як йому вдалося вивести з держвласності нафтопровід та закупити вугілля в "ЛДНР". Він детально розповів про причетність до цього п’ятого президента України Петра Порошенка.

За словами Медведчука, Порошенко, будучи на посаді президента, звернувся до нього з проханням сконтактувати з Путіним та ухвалив необхідні рішення в усіх українських інстанціях.

Справа Медведчука

8 жовтня Віктору Медведчуку оголосили підозру про державну зраду і сприяння тероризму. У його справі йдеться про участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу. Так, після захоплення Росією частини українського Донбасу виникла необхідність у закупівлі вугілля на світовому ринку, зокрема в ПАР.

Медведчук перебував під домашнім арештом, проте наприкінці лютого стало відомо, що він втік з-під домашнього арешту. Його затримали 12 квітня, коли він, ймовірно, намагався покинути територію України.

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