Майор потрапив під обстріл: в Україні ліквідовано російського окупанта Курбанова

Магомед Курбанов ліквідований в Україні / Фото Telegram

На війні в Україні ліквідований майор російської армії Магомед Курбанов, який приїхав захоплювати територію та вбивати українців.

Про черговий "вантаж 2022" повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) в Телеграм-каналі.

"Майор Курбанов Магомед успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - іронізує Штірліц.

Блогер Necro Mancer уточнив в Twitter, що Курбанов був ліквідований 24 вересня.

"Випускник ВМА 2022 року майор медичної служби Курбанов Магомед Умарович 24/09/22 при організації та здійсненні збору та евакуації поранених на санітарному автомобілі потрапив під обстріл і помер", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, українські військовослужбовці ліквідували російського 20-річного окупанта. Єфрейтор Сергій Горчаков пішов на фронт, щоби заробити на "Ладу".

Українські воїни також "відправили на концерт до Кобзона" російського полковника і трьох лейтенантів російських окупаційних військ.

У Харківській області, в районі Ізюма, був ліквідований командир 137 парашутно-десантного полку ЗС Росії підполковник Павло Кривов.

Інші новини: