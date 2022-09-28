Проміняв двох дітей і дружину на війну: ЗСУ ліквідували окупанта-гармоніста з Пермського краю

ЗСУ ліквідували окупанта-гармоніста з Пермського краю/ Facebook Комахідзе, Радіо Свобода

Українські військові ліквідували 34-річного російського загарбника Едуарда Юрова, який служив у десантних військах окупантів.

Йому "вручили квиток на концерт Кобзона" 20 вересня. Про це повідомив волонтер, блогер-розслідувач Іраклій Комахідзе у Facebook.

Ліквідований окупант родом з Пермського краю. Відправляючись вбивати мирних українців, він лишив вдома дружину і двох дітей.

На батьківщині загарбника підтвердили його смерть, надрукувавши некролог.

Зазначається, що російський загарбник грав на гармошці й писав пісні на свою музику.

"З некрологу випливає, що душа компанії Едік грав на гармошці, вигадував пісні на свою музику, одну з пісень присвятив коханій матері (впевнений, у Кабзона знайдеться відповідна вакансія для нього)", – зазначає Комахідзе.

Юров раніше воював в Абхазії, а також у "миротворчій місії" в Таджикистані.

Раніше повідомлялося, що українські військові ліквідували мічмана російської армії Костянтина Креньова. Загарбник прослужив у Сєвєродвінську Архангельської області близько 30 років. Коли він вийшов на пенсію, очевидно, вирішив підзаробити більше грошей і поїхав воювати проти України.

Нагадаємо, українські бійці влучним вогневим ударом в районі населеного пункту Сватове на Луганщині поранили представника російської військової верхівки – командира 144 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії РФ генерал-майора Олега Цокова.

Читайте також: