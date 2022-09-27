ЗСУ ліквідували вгодованого окупанта, який поїхав вбивати українців заради Лади

20-річний єфрейтор Сергій Горчаков був родом з Вологодської області.
Українські військовослужбовці ліквідували російського 20-річного окупанта, який пішов на фронт, щоб заробити на "Ладу". Про це повідомляє блогер-розслідувач Іраклі Комахідзе.
Єфрейтор Сергій Горчаков був радіотелефоністом автомобільного відділення медичної роти. Він сам вказав у соцмережах, що народився у 2002 році і проживав у Микільському районі Вологодської області.
Ще минулого року він залишив на своїй сторінці пророчий пост із зображенням автомобіля "Лада" та написав "Через год поедим". Саме так і було написано, окупант не знав, що слово "поедем" пишеться інакше.
Раніше повідомлялося, що українські військові ліквідували окупанта з українським корінням 27-річного Ігоря Бойчука. У країні-агресорі РФ повідомили, нібито він з російського міста Когалим. Однак виявилося, що окупант насправді родом з Луцька.
Нагадаємо, раніше українські бійці точним вогневим ударом в районі населеного пункту Сватове на Луганщині поранили представника російської військової верхівки-командира 144 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії РФ генерал-майора Олега Цокова.
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