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На Харківщині ліквідували окупанта із загону "Боба Марлі", який знищував Маріуполь

28 вересня 2022, 22:03

Данило Семенов мав відзначати 21 рік через два дні – 30 вересня. У себе вдома в Липецькій області він шукав роботу за фахом інженер-будівельник.

На Харківщині ліквідували окупанта із загону 'Боба Марлі', який знищував Маріуполь
На Харківщині "денацифікували" окупанта / Колаж Обозревателя

Під час деокупації населених пунктів на Харківщині ЗСУ знаходили трупи російських бійців прямо на вулицях. У селі Піски-Радьківські виявили тіло 21-річного бійця армії РФ з випискою з військкомату, повідомляли журналістка Марія Авдєєва в Telegram-каналі.

Журналісти Обозревателя, використовуючи персональні дані знищеного окупанта, з'ясували, ким він є.

За попередніми даними, Данило Семенов мав відзначати 21 рік через два дні – 30 вересня. У себе вдома в Липецькій області він шукав роботу за фахом інженера-будівельника.

Він носив на своїй формі шеврон "загону Боба Марлі". Згідно з даними українських медіа, російські бойовики з переможними шевронами були помічені під час боїв за Маріуполь у березні поточного року.

На Харківщині ліквідували окупанта із загону 'Боба Марлі', який знищував Маріуполь
На Харківщині ліквідували оккупанта / Коллаж Обозреватель

Армія України звільнила Куп'янськ

Збройні Сили України 10 вересня увійшли до Куп'янська Харківської області і встановили там український прапор. Це місто стратегічного значення. Війська РФ захопили його на початку війни і використовували для постачання свого угруповання на Харківщині.

Українська армія контролювала правобережну частину Куп'янська. Тривали бої за повне визволення міста. 16 вересня війська форсували Оскол і вибили окупантів з лівобережної частини, після чого Куп'янськ був повністю деокупований.

Колишній керівник Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж зазначив, що Куп'янськ був важливий для військ Росії як з точки зору оборони, так і для подальшого наступу. Звільнення ЗСУ Куп'янська та Ізюму позбавляє окупантів перспектив для проведення успішних військових операцій надалі.

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війна в Україні Харківська область військова агресія РФ
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