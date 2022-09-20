До вторгнення в Україну відзначився в Чечні: ЗСУ ліквідували майора-окупанта

Олександр Первов був ліквідований в Україні / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua, twitter.com/Shtirlitz53

ЗСУ ліквідували майора російської окупаційної армії Олександра Первова. До війни в Україні він брав участь у бойових діях у Чечні.

Про ліквідацію окупанта повідомив у Twitter полковник Збройних сил України, блогер Анатолій Штефан (Штірліц).

"Майор Олександр Первов в Чечні не зміг, а в Україні успішно провів операцію зі згортання і організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", – написав Штірліц.

Первов, імовірно, загинув під час контрнаступу українських військ у Харківській області. Втечу та розгром окупантів Міноборони РФ назвало "операцією зі згортання".

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідували військового російської окупаційної армії Ільміра Кашапова. Багатодітний окупант приїхав вбивати українців з Татарстану.

Раніше на війні в Україні ліквідували Микиту Сокура - старший сержант російської окупаційної армії з Архангельської області. Він очолював метеорологічну службу однієї з частин Східного військового округу.

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