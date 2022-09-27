ЗСУ ліквідували російського окупанта -"гопника" з Тверської області

36-річний окупант Сергій Байков був родом з Удомлі.
Українські військові ліквідували російського окупанта, який любив фотографуватися для соцмереж у стилі "гопника". Про це заявив блогер-розслідувач Іраклі Комахідзе.
36-річний Сергій Байков був родом з Удомлі Тверської області.
"Гоп-стоп ...Новинні ресурси повідомляють про ліквідацію в Україні 36-річного (не)мешканця Удомлі гопника Сергія Бойкова", - написав Іраклі Комахідзе.
Поки невідомо, як і де саме був ліквідований російський окупант. На своїх сторінках у соцмережах ворожий окупант виставляв однотипні фото.
Раніше повідомлялося, що українські військові ліквідували окупанта з українським корінням 27-річного Ігоря Бойчука. У країні-агресорі РФ повідомили, нібито він з російського міста Когалим. Однак виявилося, що окупант насправді родом з Луцька.
Нагадаємо, раніше українські бійці точним вогневим ударом в районі населеного пункту Сватове на Луганщині поранили представника російської військової верхівки-командира 144 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії РФ генерал-майора Олега Цокова.
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