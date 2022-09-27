УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ ліквідували російського окупанта -"гопника" з Тверської області

27 вересня 2022, 16:55

36-річний окупант Сергій Байков був родом з Удомлі.

ликвидированный оккупант
ЗСУ ліквідували російського "гопника"-окупанта / Колаж фото Іраклі Комахідзе, Радіо Свобода, Reuters

Українські військові ліквідували російського окупанта, який любив фотографуватися для соцмереж у стилі "гопника". Про це заявив блогер-розслідувач Іраклі Комахідзе.

36-річний Сергій Байков був родом з Удомлі Тверської області.

"Гоп-стоп ...Новинні ресурси повідомляють про ліквідацію в Україні 36-річного (не)мешканця Удомлі гопника Сергія Бойкова", - написав Іраклі Комахідзе.

Поки невідомо, як і де саме був ліквідований російський окупант. На своїх сторінках у соцмережах ворожий окупант виставляв однотипні фото.

ликвидированный оккупант
ЗСУ ліквідували російського "гопника"-окупанта / Іраклі Комахідзе
ликвидированный оккупант
ЗСУ ліквідували російського "гопника"-окупанта / Іраклі Комахідзе

Раніше повідомлялося, що українські військові ліквідували окупанта з українським корінням 27-річного Ігоря Бойчука. У країні-агресорі РФ повідомили, нібито він з російського міста Когалим. Однак виявилося, що окупант насправді родом з Луцька.

Нагадаємо, раніше українські бійці точним вогневим ударом в районі населеного пункту Сватове на Луганщині поранили представника російської військової верхівки-командира 144 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії РФ генерал-майора Олега Цокова.

Інші новини:

війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:00

Найзнаменитіший кремлівський алкоголік намагається "торгуватися" з Заходом

16:55

ЗСУ ліквідували російського окупанта -"гопника" з Тверської областіВідео

16:48

Помер російський співак Борис Мойсеєв

16:48

Росія може анексувати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області 4 жовтня – ЗМІВідео

16:45

ЗСУ вдарили по ворожому пункту розгортання ЗРК "Бук-М3" і знищили техніку РФ

Реклама
16:09

"Намагається брязкати ядерною зброєю": у США відповіли Путіну на шантажВідео

16:05

"Росіяни стали токсичним народом": Молода дружина Макаревича навела приклад "опущеності" росіян

16:01

Підняли білий прапор: група військових РФ здалася в полон ЗСУВідео

15:56

Як почистити цибулю без єдиної сльозинки і ще чотири корисних лайфхака з мікрохвильовкою

15:30

Шокувала всіх: п'ятиразова олімпійська чемпіонка спішно втекла з Росії після війни в УкраїніВідео

15:28

Щодня включав українські пісні у центрі Херсона: 75-річний дідусь передав ЗСУ понад 600 тис. гривень

15:18

Фейковий "референдум" нічого не змінить, мета ЗСУ - звільнення всієї Луганщини - ГайдайВідео

15:17

"Секундний вибух – і все палає": 13-річна дитина загинула через ракетний удар по ХарківщиніФотоВідео

15:13

"Його потрібно вішати!": Гіркін розповів, як Медведчук підставив Путіна

15:08

Життя - біль: названі найбільш нещасні жінки гороскопу

14:48

Найсмачніше овочеве рагу з одним секретним інгредієнтом: неймовірно простий рецептВідео

14:47

Команди групи 1+1 media об'єдналися в Big Brave Events

14:38

"Ось за таких палили Трою": Злата Огневич похвалилася пружними стегнами у відвертій тозі

14:30

Від мобілізації не втік: росіянин переплив до Естонії на SUP-дошці, а його повернули назадВідео

14:14

Яку тварину ви побачили першою: тест по картинці розповість про ваш характер

Реклама
14:10

Куп'янськ-Вузловий під контролем України: ЗСУ відбили у військ РФ стратегічне селище на ХарківщиніВідео

13:55

У Кремлі заявили про нові умови переговорів з Україною про завершення війни

13:47

ЗСУ ліквідували російського полковника і трьох лейтенантівФотоВідео

13:40

"Це Китай. Все": Жданов розповів, які території втратить Росія

13:14

За версією DxOMark в iPhone 14 Pro Max найкращий в світі екран, а в рейтингу з аудіо він посів дев’яте місце новости компании

13:13

Припиняє кар'єру заради вбивства українців: російський актор отримав повістку і готовий йти воювати

13:00

Гороскоп на завтра, 28 вересня 2022: Левам - сюрпризи, Скорпіонам - гроші, Водоліям - інтригиВідео

12:53

"Мовчати не може": колишній друг Лорак розповів про метання співачки

12:50

Прощавай, Ліллібет: британська королівська сім'я оголосила про завершення жалоби за королевоюВідео

12:50

"Володя, ти скільки жити збираєшся": Лукашенко відреагував на ядерні погрози ПутінаВідео

12:48

Путін 30 вересня може оголосити анексію Росією територій України – розвідка Великої БританіїВідео

12:44

"Не раджу втрачати себе": дружина Остапчука поділилася своїм сумом

12:35

Меган Маркл і принц Гаррі можуть повернутися Букінгемський палац

12:12

"Ми не люди, ми худоба": військові "ДНР" в жорсткій паніці через кадирівців, вони їх ґвалтуютьВідео

11:59

Українець захотів стати одним з "кадирівців", але поплатився

11:51

Нові анексовані території РФ хоче "приєднати" до Криму, Рогозін може стати гауляйтером - ЗМІ

11:50

Хірург розповів, що сталося з обличчям Джанабаєвої

11:45

Жінка відчує себе богинею: 4 імені чоловіків, відносини з якими стануть кращими в житті

11:36

Колишня дружина Віталія Кличка дала перше інтерв'ю після розлучення

11:23

Ботфорти видавили стегна: plus-size модель Ешлі Грем показалася в екстравагантному образіВідео

Реклама
11:14

Обізнані господині не зливають воду після варіння грибів: куди її застосовують

11:06

Злякався ядерного удару: співзасновник Pink Floyd звернувся до ПутінаВідео

11:05

"Якщо треба, то застосуємо": Медведєв знову спробував налякати світ "ядерною дубиною"

10:59

ЗСУ ліквідували вгодованого окупанта, який поїхав вбивати українців заради ЛадиВідео

10:27

Злісний карликовий алкоголік Медведєв вийшов на аренуПогляд

10:13

"Російський ленд-ліз": з початку вторгнення Росії ЗСУ захопили понад 2 тис. одиниць техніки ворога

10:07

"Бочка з фекаліями": Притула пояснив, що таке РосіяВідео

10:00

ЗСУ могли знищити центр управління іранськими дронами на Херсонщині - ISWВідео

09:48

Сильні зливи з грозами накриють чотири області України: куди вдарить стихія

09:45

Тоня Матвієнко поскаржилася на відсутність грошейВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиЖіночі стрижки
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти