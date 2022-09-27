ЗСУ ліквідували російського полковника і трьох лейтенантів

Знищеного в Україні полковника окупантів у країні-агресорці "прикопали по-тихому".
Українські воїни "відправили на концерт до Кобзона" російського полковника, а також трьох лейтенантів російських окупаційних військ.
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан на своєму каналі у Telegram. Так, був ліквідований на фронті російський полковник Андрій Бризгалін.
"Полковник Андрій Бризгалін успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", – із сарказмом зазначив Штефан.
При цьому український офіцер уточнив, що полковника окупантів "прикопали по-тихому".
Серед тих, хто уже не воюватиме проти ЗСУ, тому що отримав квиток до Кобзона, також:
- лейтенант Євгеній Нагуськін,
- старший лейтенант Іван Колишенко,
- старший лейтенант Олег Ташматов.
Раніше повідомлялося, що українські військовослужбовці ліквідували російського 20-річного окупанта, який пішов на фронт, щоб заробити на "Ладу". 20-річний єфрейтор Сергій Горчаков був родом з Вологодської області.
Нагадаємо, раніше журналіст Юрій Бутусов розповів, що українські військові при підготовці контрнаступу на Харківському напрямку завдали ракетного удару по штабу російських військ в Ізюмі. 26 вересня стало відомо, що в результаті удару HIMARS був ліквідований начальник ракетних військ і артилерії 35-ї загальновійськової армії ЗС РФ полковник Борис Тотіков.
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