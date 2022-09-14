На Харківщині ЗСУ ліквідували підполковника, комполку "елітних" військ РФ

Знищений командир 137 парашутно-десантного полку ЗС Росії підполковник Павло Кривов.
Бійці Збройних сил України знищили ще одного старшого офіцера російських окупаційних військ.
У Харківській області, в районі Ізюма, був ліквідований командир 137 парашутно-десантного полку ЗС Росії підполковник Павло Кривов. Про це повідомив в Twitter блогер Necro Mancer.
Офіцер-рашист командував рязанськими десантниками, які вели бойові дії на території України.
"Командир 137 пдп підполковник Павло Кривов під Ізюмом здійснив "крок доброї волі" – офіційно денацифікувався і демілітаризувався", - уточнив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.
Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.
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