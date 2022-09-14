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На Харківщині ЗСУ ліквідували підполковника, комполку "елітних" військ РФ

14 вересня 2022, 09:17

Знищений командир 137 парашутно-десантного полку ЗС Росії підполковник Павло Кривов.

кривов
Павло Кривов / t.me/a_shtirlitz

Бійці Збройних сил України знищили ще одного старшого офіцера російських окупаційних військ.

У Харківській області, в районі Ізюма, був ліквідований командир 137 парашутно-десантного полку ЗС Росії підполковник Павло Кривов. Про це повідомив в Twitter блогер Necro Mancer.

Офіцер-рашист командував рязанськими десантниками, які вели бойові дії на території України.

Видео дня

"Командир 137 пдп підполковник Павло Кривов під Ізюмом здійснив "крок доброї волі" – офіційно денацифікувався і демілітаризувався", - уточнив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

кривов
/ Twitter/666_mancer

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

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Харківська область війна Росії та України
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