У Львові посеред ночі жінка напала на ветерана, який повернувся з полону

Що відомо:
- У Львові напали на військового, який пережив полон
- Сварка розгорілась через сусідське сміття у під'їзді
У Львові жінка напала на ветерана війни Андрія Кулька, який повернувся з російського полону. Про це повідомив депутат Львівської міськради Тарас Репицький.
33-річна сусідка залишила сміття у коридорі, через що поширився сильний сморід. 26-річний ветеран та його наречена написали записку з проханням викинути сміття, щоб не поширювався сморід. До того ж там вже почали розводитись мухи.
Жінка побачила записку вночі 4 січня та почала бити у двері. Коли чоловік підійшов до дверей, між ними розпочалась словесна перепалка.
"Кілька разів обізвала мене маріупольським мо**алем, стверджувала, що я насправді не був у полоні, бо в мене є ноги і руки. І взагалі, "чому я не воюю?". Пізніше почала мені погрожувати, що зробить зі мною щось, коли побачить на власні очі", - розповів ветеран.
Тоді він відчинив двері, а сусідка неочікувано напала на нього.
"Я відчинив двері й вона дуже неочікувано і раптово запшикала мені перцем в очі. Ця людина є неадекватною, знущається над собаками, з якими живе", - йдеться у повідомленні.
Дивіться відео з нападом на ветерана:
Після цього ветеран особисто звернуся до правоохоронних органів.
