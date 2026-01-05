У Львові посеред ночі жінка напала на ветерана, який повернувся з полону

Сусідка почала обзивати ветерана та бризнула йому у лице перцевим балоном.

У Львові жінка напала на військового, який пережив полон / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що відомо:

У Львові напали на військового, який пережив полон

Сварка розгорілась через сусідське сміття у під'їзді

У Львові жінка напала на ветерана війни Андрія Кулька, який повернувся з російського полону. Про це повідомив депутат Львівської міськради Тарас Репицький.

33-річна сусідка залишила сміття у коридорі, через що поширився сильний сморід. 26-річний ветеран та його наречена написали записку з проханням викинути сміття, щоб не поширювався сморід. До того ж там вже почали розводитись мухи.

Жінка побачила записку вночі 4 січня та почала бити у двері. Коли чоловік підійшов до дверей, між ними розпочалась словесна перепалка.

"Кілька разів обізвала мене маріупольським мо**алем, стверджувала, що я насправді не був у полоні, бо в мене є ноги і руки. І взагалі, "чому я не воюю?". Пізніше почала мені погрожувати, що зробить зі мною щось, коли побачить на власні очі", - розповів ветеран.

Тоді він відчинив двері, а сусідка неочікувано напала на нього.

"Я відчинив двері й вона дуже неочікувано і раптово запшикала мені перцем в очі. Ця людина є неадекватною, знущається над собаками, з якими живе", - йдеться у повідомленні.

Після цього ветеран особисто звернуся до правоохоронних органів.

Нещодавно Главред повідомляв про те, що військовому з ампутаціями рук і ніг відмовили у видачі картки у банку. Співробітники відділення відмовилися дозволити, аби картку тримала інша особа, і запропонували єдиний варіант — оформити довіреність та видати картку на ім’я медичного куратора.

На ситуацію відреагували у ПриватБанку. Прессекретар установи заявив, що інцидент є неприпустимим. Наразі поранений військовий чекає на доставку картки, а у Нацбанку пообіцяли вжити всіх заходів, щоб подібні ситуації більше не повторювалися.

Також відомо, що в Одесі розгорівся скандал з нападом ТЦК на військового. Внаслідок інциденту постраждав військовий Роман Покидько, який перебуває на реабілітації в Одесі після повернення з російського полону.

