Потужний ракетний удар по півдню України: окупанти випустили 14 ракет за три години

В результаті ракетного удару згорів продовольчий склад.
Російська армія протягом трьох годин випустила по півдню України 14 ракет. В результаті це був знищений логістичний продовольчий склад. Про це повідомляє міськрада Одеси.
"Рашисти били по Очакову, по гирлу Дунаю, по Білгород-Дністровському району Одещини і по самій Одесі", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ракетного обстрілу в області пошкоджено сільськогосподарські площі та продовольчий склад. На території складу після попадання ракети почалася пожежа. Вогонь охопив 300 кв. м. рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу.
В результаті обстрілу постраждалих серед мирного населення немає.
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Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що Україну можуть обстріляти ракетами прямо перед можливим вторгненням з боку Білорусі. В такому випадку можна очікувати масованого ракетно-авіаційного удару.
Нагадаємо, нещодавно окупанти випустили ракети по Києву. У столиці були чутні вибухи. Тоді стало відомо, що ворожа ракета не встигла долетіти до цілі, її збила наша ППО.
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