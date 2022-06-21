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РФ готує масовий пуск ракет з Чорного моря: Арестович попередив про атаки в найближчі дні

21 червня 2022, 10:57

"Прильоти" можуть бути у будь-якому українському місті, проте найбільш обережними потрібно бути жителям Києва, зазначив радник голови ОП.

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Арестович попередив про ракетні атаки по Україні в найближчі дні/ УНИАН, Офис президента

Росіяни можуть масово обстріляти Україну ракетами з Чорного моря у найближчі декілька днів.

Про це попередив радник голови Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним. Він зазначив, що російські загарбники тримають у готовності у західній частині Чорного моря 6 носіїв крилатих ракет.

За словами радника голови ОП, "прильоти" можуть бути у будь-якому українському місті, проте найбільш обережними потрібно бути киянам.

"Вони (кораблі Чорноморського флоту РФ – ред.) вишикувалися вздовж західного узбережжя Криму і, швидше за все, носії крилатих ракет, всі 6 одиниць, які там були, готують масовий пуск ракет. Сьогодні-завтра-післязавтра я рекомендую всім громадянам України, особливо киянам, зокрема, жителям Печерська, не нехтувати попередженнями повітряної тривоги", – наголосив Арестович.

Також він спростував заяву, яку раніше зробив російський терорист і один з перших ватажків бойовиків на Донбасі Ігор Гіркін (Стрєлков) про те, що нібито російські кораблі з Чорноморського флоту повним складом пішли на Одесу. За словами Арестовича, така інформація не відповідає дійсності.

Раніше британська розвідка зазначала, що Україна уже значною мірою зламала плани Кремля, який намагався встановити контроль також у північно-західній частині Чорного моря. Зокрема, ЗСУ блокують можливість російських військових підтримувати окупантів, які перебувають на острові Зміїний.

Нагадаємо, що Збройні сили України завдали ракетного удару по "вишках Бойка" – двох бурових вежах, якими після незаконного захоплення їх у 2014 році Росія користувалася донині.

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