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Масштабні зміни в уряді і перспективи 2024 року: головне з заяв Шмигаля

Яна Ставська
4 березня 2024, 15:08оновлено 4 березня, 15:51
Премʼєр розʼяснив ситуацію з фінансовим становищем України, перспективами вчасних виплат пенсій та євроінтеграцією.
Масштабні зміни в уряді і перспективи 2024 року: головне з заяв Шмигаля
Шмигаль дав велику підсумкову пресконференцію / Колаж Главреда. Фото: прес-служба Кабміну

В Україні готуються до скорочення кількості міністерств. В Кабміні також сподіваються на продовження допомоги від США, передачу російських активів й членство у ЄС після перемоги - читайте на Главреді основне з пресконференції премʼєра Дениса Шмигаля у понеділок, 4 березня.

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Затримок пенсій та зарплат не буде

Денис Шмигаль розповів, що на соціальне фінансування у 2024 році до бюджету заклали 469 млрд. грн. Також 20 млрд грн було виділено на фортифікацію та будівництво оборонних рубежів, 40 млрд грн - на придбання безпілотників. Дефіцит бюджету цього року становить понад 20% ВВП – 37 млрд доларів.

Прем’єр-міністр назвав конфіскацію та використання російських активів у розмірі 300 млрд доларів пріоритетом уряду на цей рік.

Наразі більшість партнерів підтримують ідею використання російських активів для відновлення України, також є повна готовність до використання доходів, отриманих від заморожених активів, але це лише перший крок.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання

6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США.

Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки.

Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

Кількість міністерств в Україні скоротять на третину

Шмигаль анонсував оптимізацію посад на держслужбі. За його словами, уряд вже почав працювати у цьому напрямку – у 2024 році скорочено 20 тисяч державних вакансій.

"Ми працюємо над створенням Центру уряду. Міністерства повинні мати невелику кількість висококваліфікованих фахівців, які формуватимуть державну політику, а Центр уряду має надавати відповідні юридичні кроки, підтримку, якісно та швидко готувати потрібні міністерствам документи", – повідомив Шмигаль.

Це ж наприкінці лютого анонсував президент Володимир Зеленський, обґрунтовуючи рішення заощадженням коштів.

"Коли ми говоримо про навантаження, все залежить від кількох речей. У нас існує така розмова з прем'єром, вона базується на дефіциті грошей. Якщо дефіцит продовжуватиметься, ми зробимо все, щоб інфраструктура управління, не лише Кабміну, зменшилась", - пояснював глава держави на пресконференції 25 лютого.

На кордоні не було випадків блокування військових вантажів

На тлі нещодавних скарг з боку волонтерів щодо черг на польсько-українському кордоні з військових вантажів Шмигаль сказав, що випадків безпосереднього блокування фур з допомогою ЗСУ зафіксовано не було. Так само не виявлено випадків блокування гуманітарних вантажів і пального.

Прем'єр-міністр запевняє, що причиною проблем польських фермерів є експорт аграрної продукції із Росії та Білорусі. Оскільки зараз 90% українського експорту йде через порти Чорного моря та Дунаю, а менш як 5% рухається автомобільними шляхами.

Безпосереднього контракту з Росією про транзит газу не буде - це принципово

Шмигаль обіцяє, що його уряд не продовжуватиме контракт з Росією щодо транзиту газу до Європи, назвавши рішення "принциповою позицією" влади.

Будь-які переговори в такому випадку вестимуть самі європейські партнери, "якщо ЄС це потрібно", додав він.

У разі, якщо жодного рішення не буде, Україна буде використовувати газотранспортну систему для своїх цілей.

Масштабні зміни в уряді і перспективи 2024 року: головне з заяв Шмигаля

Членство ЄС негайно після перемоги

Кабмін має "велике сподівання" щодо вступу України до ЄС негайно після перемоги, зауважив голова уряду. Він переконує, що Київ зі свого боку виконує усі зобовʼязання та вже виконала "домашню роботу".

"Я хочу вірити, що Україна стане членом ЄС негайно після нашої перемоги, після завершення цієї війни. Домашню роботу ми зробимо за два роки", - висловився Шмигаль.

"Восьмеро працюючих повинні забезпечувати одного воїна"

Премʼєр Денис Шмигаль також підтвердив, що уряд працює над системою бронювання у ЗСУ. Наразі Кабмін пропрацьовує конкретні критерії для бронювання громадян.

Зокрема, ідеться про врахування державою рівня сплати податків самим військовозобовʼязаним і підприємством та рівнем зарплати (вона має бути вище за середні показники у відповідній галузі).

"У нас в країні люди повинні ділитися на дві категорії: ті, які захищають країну, або ті, які працюють і наповнюють бюджет. Ми вже порахували співвідношення податків - не менш як 1 :8. Восьмеро працюючих повинні забезпечувати одну людину, яка ризикує своїм життям на фронті. Якщо співвідношення менше - це означатиме, що у нас не буде спроможності забезпечувати наші Сили безпеки та оборони", - підкреслив Шмигаль.

Матеріал підготувала: Яна Ставська

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війна в Україні новини США новини Польщі військова допомога Денис Шмигаль війна Росії та України
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