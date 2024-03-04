Що буде з пенсіями у 2024 році: Шмигаль дав остаточну відповідь

Стало відомо, як індексуватимуть соціальні виплати 2024 року і чи варто українцям чекати затримок виплат.

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Шмигаль дав остаточну відповідь / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Українці, незважаючи на війну, продовжують отримувати всі соціальні виплати і пенсії зокрема. Чи зміниться порядок виплат у 2024 році розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на щорічній пресконференції.

Згідно зі словами Шмигаля, з 1 березня в Україні втретє за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації розпочали індексацію пенсій. Цього року вона становитиме 8% (ця сума складається з рівня інфляції та частини рівня зростання середньої зарплати в країні).

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року. До призначення на посаду глави уряду в період із 1 серпня 2019 року до 5 лютого 2020 року був головою Івано-Франківської обласної адміністрації. відео дня До державної служби працював топменеджером на підприємствах бізнесмена Ріната Ахметова - ДТЕК Західенерго і ДТЕК Бурштинська ТЕС.

Прем'єр-міністр України запевнив громадян, що всі індексації та виплати відбудуться за рахунками вчасно і це важливий соціальний обов'язок країни. До того ж, уряд повною мірою виконує і всі інші соціальні зобов'язання, а їх - понад три десятки.

"Усе буде вчасно: і індексація, і виплати... Ми на затримуємо соціальні виплати, і весь спектр "соціалки" у нас виконується, незважаючи на війну", - повідомив Шмигаль.

Також міністр додав, що 2024 року в бюджет країни закладено 9 мільярдів на соціальний захист населення, і це бюджетна частина без ЄСВ, який безпосередньо йде в ПФУ для пенсійних виплат.

Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування, проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій, соціальних допомог, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

Соціальні виплати в Україні

Як повідомляв Главред, окрема частина пенсіонерів України може залишитися без виплат. У яких випадках вилучається пенсія громадян розповіли в Пенсійному фонді України.

Також,

24 лютого 2024 року заступниця міністра соцполітики Дар'я Марчак заявила про те, що в Україні з 1 березня року пенсії будуть проіндексовані на 8% (а не на 13% - така інформація активно циркулювала в ЗМІ). Як каже чиновниця, такий розмір надбавки порахований за формулою і враховує рівень інфляції минулого року.

Також, для громадян України можуть скасовувати пенсійні виплати з деяких причин. Насамперед, у разі виявлення недостовірних документів, які надавалися під час оформлення пенсії громадянином. Також допомогу можуть припинити в разі виїзду пенсіонера за кордон на постійне місце проживання (ПМП). Про це йдеться в офіційному роз'ясненні Верховної Ради.

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