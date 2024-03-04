Третина міністрів можуть позбутись посад: в уряді анонсували масштабну реформу

Шмигаль зазначив, що уряд вже веде роботу в напрямку скорочення кількості державних вакансій та створення Центру уряду.

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Шмигаль анонсував масштабне скорочення кількості міністерств / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив про намір скоротити кількість міністерств на третину в рамках реформи уряду. Про це він повідомив під час прес-конференції.

"Ведемо роботу щодо зміни формату уряду. Зокрема, скорочення кількості міністерств. Хочемо скоротити кількість міністерств на третину, скоротити кількість державних службовців", - сказав Шмигаль на пресконференції в Києві в понеділок.

Шмигаль повідомив, що уряд вже приступив до роботи у цьому напрямку і в цьому році скоротив 20 тисяч державних вакансій. Він також зазначив, що влада працює над створенням потужного Центру уряду, де будуть об'єднані допоміжні та адміністративні функції.

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"Міністерства повинні мати невелику кількість дуже хороших спеціалістів, які формуватимуть державну політику, а Центр уряду надаватиме юридичну підтримку в кадровій, бухгалтерсько-фінансовій сфері. Також Центр уряду має швидко готувати документи для того чи іншого міністерства", - додав він.

Шмигаль повідомив, що в планах уряду також є впровадження "Дії" для держслужбовців.

Денис Шмигаль Прем'єрміністр України з 4 березня 2020 року. До призначення на посаду глави уряду в період з 1 серпня 2019 року по 5 лютого 2020 року був головою Івано-Франківської обласної адміністрації. До Державної служби працював топ-менеджером на підприємствах бізнесмена Ріната Ахметова – ДТЕК Західенерго і ДТЕК Бурштинська ТЕС.

Кадрове "перезавантаження" в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський коментуючи відставку Залужного зазначив, що Україні потрібне перезавантаження не лише військового керівництва. Він зазначив, що кадрові зміни будуть стосуватись і інших напрямків.

Також, Володимир Зеленський призначив Анатолія Баргилевича на посаду начальника Генерального штабу Збройних сил України.

Раніше, президент України Володимир Зеленський прийняв рішення про відставку генерал-майора Тетяни Остащенко з посади командувача Медичних сил ЗСУ.

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