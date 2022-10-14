Українська армія здатна відвоювати Херсон наступного тижня - Financial Times/ 93-яОМБР, Слово і діло

Як прогнозують офіцери армій країн Заходу, українські війська здатні деокупувати Херсон і остаточно повернути контроль над правим берегом Дніпра вже наступного тижня. Про це повідомляє авторитетне західне видання Financial Times.

Справа в тому, що бійці ЗСУ здійснили прорив лінії фронту на Херсонщині ще на початку жовтня. І це стало найбільшим успіхом української армії на півдні України з моменту самого початку повномасштабного військового вторгнення Росії в лютому.

"Україна може звільнити Херсонську область до Дніпра вже наступного тижня", - цитують західних офіцерів журналісти FT.

До слова, трохи раніше журналісти британського видання The Telegraph з посиланням на високопоставленого офіцера армії США повідомляли ‒ якщо Україна остаточно збереже нинішню швидкість деокупації своїх районів і зможе незабаром звільнити Херсон, то у ВСУ з'явиться можливість повністю відвоювати захоплений півострів Крим.

Ситуація на Херсонщині

В результаті контрнаступальних дій Збройних сил України вже звільнено понад 1170 кв. км на Херсонському напрямку, повідомила 9 жовтня начальниця об'єднаного координаційного штабу пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, триває робота по закріпленню на звільнених територіях, по їх зачистці, і по проведенню стабілізаційних заходів.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що темпи наступу Збройних сил України у міру наближення до окупованого Херсону будуть знижуватися, оскільки там розташовані кілька ліній оборони загарбників РФ. Росіяни відступлять у напрямку самого Херсона, де спробують дати бій українським захисникам.

В Інституті вивчення війни (США) акцентували увагу на тому, що сили оборони України досягли серйозного просування на Херсонщині. Українські військові розтрощують малоукомплектовані війська РФ на півночі регіону. Російські загарбники відступають з раніше взятих позицій.

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