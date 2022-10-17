Понад $ 4 млн перетворилися на купу металу: ЗСУ знищили під Бахмутом найдорожчий танк військ РФ

Танк Т-90М Gрорив був знищений воїнами 93-ї бригади Збройних сил України в Донецькій області.
Військовослужбовці 93-ї бригади Збройних сил України знищили найдорожчий танк російської армії - Т-90М Gрорив. Бойова машина була ліквідована в районі Бахмута Донецької області.
Український журналіст Юрій Бутусов показав фрагмент відеосюжету, в якому кремлівський пропагандист називає Gрорив "гордістю російської армії" та "невразливим для ударів".
"Прорив - машина, що дійсно здатна прорвати будь-яке оточення і навіть лінію фронту. За 20 років своєї еволюції ця самохідна залізна фортеця пройшла революційні етапи. Завдяки особливому захисту танк надійний в експлуатації, а головне – майже невразливий для ударів завдяки броні", – заявив пропагандист.
Танк Т-90М Прорив - що про нього відомо
На озброєння російської армії був прийнятий тільки в 2020 році.
Згідно з відкритими даними, в російські танкові частини надійшло лише 40 одиниць Т-90м. Вартість Т-90м Прорив досягає 4,3 млн доларів.
Цей танк є модернізацією російського танка Т-90 "Володимир", створеного в кінці 80-х - початку 90-х років. Головна відмінність цієї модифікації в принципово новій вежі та потужнішому двигуні. Танки оснащені новим багатоканальним прицілом, що забезпечує застосування озброєння в будь-який час доби.
Як повідомляв Главред, раніше Збройні Сили України захопили елітний трофей - кращий бойовий танк російської армії Т-90М прорив. Бойова машина оснащена комплексом засобів зниження помітності, також відомим під назвою Накидка. Новітній російський танк Т-90М був знайдений в Харківській області в ідеальному стані.
Захисники України захопили російську бойову машину десанту-4М (БМД-4м), яку в Росії називають "своєю гордістю".
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