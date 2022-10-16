"Дуже важкі бої": Зеленський назвав найгарячіші точки на фронті

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський розповів про напружені бої з російськими окупантами, які тривають при звільненні захоплених українських територій.

Найгарячішими точками на Донбасі є Соледар і Бахмут, повідомив він у своєму вечірньому звернення.

"Ситуація на передовій за минулу добу суттєвих змін не зазнала. Ключові гарячі точки на Донбасі – Соледар і Бахмут, там тривають дуже важкі бої. Проти наших сил окупанти кинули всіх, кого могли, в тому числі і 2 тисячі "зеків" – вони серед найманців саме там. І це "зеки" з великими термінами покарання за тяжкі злочини. Їх на фронті утримують не тільки грошима, а й обіцянкою амністії", - зазначив глава держави.

При цьому він також відзначив на південному напрямку 60-у Інгулецьку піхотну бригаду, 17-у окрему танкову Криворізьку бригаду, 128-у окрему Закарпатську бригаду і 59-у окрему мотопіхотну бригаду імені Якова Гандзюка за "злагоджені дії на Херсонському напрямку і результативне знищення ворожої техніки".

Зеленський також відзначив ті підрозділи, які забезпечили результат у поповненні обмінного фонду:

54-й окремий розвідувальний батальйон;

80-ту окрему десантно-штурмову бригаду;

92-ту окрему механізовану бригаду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівка починають залишати російські окупаційні сили.

Про це повідомив глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу в медіа-центрі Україна.

Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

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