УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Дуже важкі бої": Зеленський назвав найгарячіші точки на фронті

16 жовтня 2022, 23:11

Проти ЗСУ окупанти кинули всіх, кого могли, підкреслив президент.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський розповів про напружені бої з російськими окупантами, які тривають при звільненні захоплених українських територій.

Найгарячішими точками на Донбасі є Соледар і Бахмут, повідомив він у своєму вечірньому звернення.

"Ситуація на передовій за минулу добу суттєвих змін не зазнала. Ключові гарячі точки на Донбасі – Соледар і Бахмут, там тривають дуже важкі бої. Проти наших сил окупанти кинули всіх, кого могли, в тому числі і 2 тисячі "зеків" – вони серед найманців саме там. І це "зеки" з великими термінами покарання за тяжкі злочини. Їх на фронті утримують не тільки грошима, а й обіцянкою амністії", - зазначив глава держави.

При цьому він також відзначив на південному напрямку 60-у Інгулецьку піхотну бригаду, 17-у окрему танкову Криворізьку бригаду, 128-у окрему Закарпатську бригаду і 59-у окрему мотопіхотну бригаду імені Якова Гандзюка за "злагоджені дії на Херсонському напрямку і результативне знищення ворожої техніки".

Зеленський також відзначив ті підрозділи, які забезпечили результат у поповненні обмінного фонду:

  • 54-й окремий розвідувальний батальйон;
  • 80-ту окрему десантно-штурмову бригаду;
  • 92-ту окрему механізовану бригаду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівка починають залишати російські окупаційні сили.

Про це повідомив глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу в медіа-центрі Україна.

Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

Інші новини:

Володимир Зеленський війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:23

Світло можуть відключати: Зеленський звернувся з проханням до українців

23:11

"Дуже важкі бої": Зеленський назвав найгарячіші точки на фронтіВідео

22:53

Український військовий збив з "Ігли" чотири ракети окупантів всього за два дні: унікальні кадриВідео

22:33

Матч УПЛ закінчився грандіозною бійкою за участю директорів клубівВідео

22:31

Потрібно встигнути купити до зими: в Україні стрімко зростають ціни на консервиВідео

Реклама
21:54

ЗСУ знищили майора "елітної" дивізії ПДВ РФ – "зірку" роспропагандиВідео

21:48

"Можна завершити через тиждень": Лукашенко видав новий перл про війну в УкраїніВідео

21:09

У Бердянську розцвіла "бавовна": зникло світло і проблеми з водоюВідео

21:07

"Зайшла в тил" НАТО: у дочки Шойгу знайшли литовське громадянствоВідео

20:45

"Це м'ясорубка": на Харківщині ЗСУ "покришили" батальйон бурятських найманцівВідео

20:25

Деякі українці отримають 100 тисяч гривень: кому виплатять грошіВідео

20:10

Прикмети на 18 жовтня: які 2 речі потрібно зробити, щоб гроші були весь рікВідео

20:02

Ядерний шантаж РФ: Захід попередив Путіна про ймовірну жорстку відповідьПогляд

19:55

"Їде непідготовлене м'ясище": офіцери РФ в паніці через "чмобіків" і зеків-"вагнерівців"Відео

19:35

Армія України з боями до кінця року звільнить Херсон – Сергій ХланьВідео

19:31

Зіркова українська спортсменка влаштувала пожежу в Мережі і вивалила пишні грудиВідео

19:29

У Байдена попередили про неминучу відповідь у разі ядерного удару РФ в УкраїніВідео

18:41

Шоумен "кримнашист" заявив, що він син Бориса Моїсеєва та вимагає ексгумації

18:40

Окупантів заганяють у "котел": ЗСУ пішли вперед на південному напрямкуВідео

18:36

Нове бомбардування і тривала війна: астрологи склали гороскоп для України до кінця рокуВідео

Реклама
18:11

Таджики розстріляли командира: несподівані деталі кривавої бійні на військовому полігоні РФВідео

17:41

"Тільки ускладнюють все": Пєсков закотив істерику через військову допомогу УкраїніВідео

17:35

"Гримуча змія" прикриє небо: Франція озброїть ЗСУ потужними ЗРК CrotaleВідео

17:33

Наука визначила найвродливішу жінку в світі в 2022 році

17:16

Юрій Романенко. Путін в Астані - жалюгідне видовище кінця РосіїВідеоблоги

17:00

"Ворог буде сипатись": у Міноборони розкрили співвідношення втрат ЗСУ та окупантівВідео

16:54

"Сором": російський футбольний клуб рознесли за публічну підтримку війниВідео

16:51

Вороги хотіли налякати, але не вийшло: Анатоліч показав, як у Києві діти грають у воронці від ракети

16:22

"НАТО влізло": у Путіна вигадали виправдання провалам у війні з УкраїноюВідео

16:12

Монатік зворушив мережу концертним відео з маленьким Максимом-онуком воїна ЗСУ

15:58

ЗСУ знищили начальника артилерії бригади РФ - підполковника російської арміїВідео

15:38

Температура впаде: синоптики попередили про "тріскучий" мороз і снігопад в УкраїніВідео

15:35

Леся Нікітюк засвітила міцний тил, обтягнутий непристойною сукнею

15:11

Ситуація наближається до фіналу, кожен крок Кремля погіршує становище Росії - ДаніловВідео

14:58

Бійня біля кордону з Україною: що відомо про криваву розправу над "чмобіками" у РФВідео

14:58

Прикмети на 17 жовтня: які 3 речі потрібно зробити, щоб весь рік був достаток в будинкуВідео

14:55

Тікав, як антилопа: у Росії зняли на відео люту втечу хлопця від поліції з повісткоюВідео

14:54

Шалені кекси за 5 хвилин: неперевершений рецепт, від якого неможливо відмовитисяВідео

14:29

У РФ потоком йдуть похоронки на "мобіків": в The Guardian дізналися кількістьВідео

14:25

У ГУР запропонували зловити Гіркіна: за полоненого терориста дадуть $100 тисячВідео

Реклама
14:16

Світовий банк дав невтішний прогноз щодо рівня бідності в Україні

14:12

Солістка Kazka Олександра Зарицька показала постільне фото з новим бойфрендом

14:05

"Він все правильно робить": Надія Бабкіна цинічно похвалила Путіна за вбивство українців

13:31

Іран хоче передати Росії балістичні ракети малої дальності: перша партія вже готується - WPВідео

13:25

Демонтаж "путінського авторитаризму" в самому розпалі: в ОП потролили російського диктатора

12:56

ЗСУ готуються до звільнення Запоріжжя: по окупантам потужно "прилітає" - ФедоровВідео

12:52

У Бєлгороді - переполох: над містом збили 16 ракет і є прильоти

12:45

Зірка "Кріпосної" Цимбалюк пояснив, чому не пішов воювати

12:08

Молодша донька Віри Брежнєвої показала рідкісне фото свого батька - першого чоловіка співачки

12:06

Певні дії вже почались: плацдарм окупантів на півдні скоро зменшиться - АрестовичВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осінь
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у вересніКалендар 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти