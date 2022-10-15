Путін чекає, що військові РФ вгризатимуться у Херсон зубами, а вони зайняті мародерством – Подоляк

Війська РФ на Херсонщині налаштовані красти, а не воювати за Путіна - Подоляк / Колаж Офіс президента, Reuters

Глава країни-агресорки Росії Володимир Путін сподівається на те, що російські окупанти намагатимуться зберегти його репутацію і битися з ЗСУ. Однак його військові займаються мародерством, ділять і вивозять награбоване в очікуванні втечі. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він розповів про те, що у Путіна помилкові надії на утримання російською армією Херсона. Загарбники зайняті своїми завданнями - вони ділять і вивозять награбоване в очікуванні втечі з окупованого міста.

"Путін очікує, що російські військові будуть вгризатися в Херсон зубами, щоб вождь міг "зберегти обличчя". Але вони зайняті: ділять і вивозять награбоване в очікуванні втечі. Так буває: коли мародерство стає частиною системи, для дисципліни і бойового духу не залишається місця", - підкреслив Михайло Подоляк.

Контрнаступ ЗСУ у Херсонській області

Видання Financial Times днями опублікувало матеріал, в якому йшлося про те, що журналісти на основі оцінок західних військових припустили, що звільнення армією України окупованого Херсона може відбутися вже в другій половині жовтня. Журналісти звернули увагу на заклик колаборантів до російських загарбників щодо негайної "евакуації" населення з регіону.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що ЗСУ можуть звільнити Херсон до початку зими. Однак він не виключає сценарію, за якого Росія, щоб відвернути увагу України від півдня, може завдати удару на півночі. Втім, Арестович не вірить в успіхи маневрів окупантів.

Військовий експерт Олег Жданов вважає прогноз звільнення Херсона вже наступного тижня занадто оптимістичним. На думку Жданова, подібні заяви з'явилися на підставі спроб евакуації колабораціоністів, їх сімей та сімей російських окупантів з Херсона. Можливо, на Заході зробили висновки, що ЗСУ наближаються до міста.

Дивіться відео ТСН - ЗСУ звільнили понад 5 населених пунктів на Херсонщині

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