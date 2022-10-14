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Арестович назвав терміни звільнення Херсона і попередив про новий удар РФ з півночі

14 жовтня 2022, 14:55

Звільнення Херсона зломить моральний дух російських військ, переконаний Олексій Арестович.

ВСУ Херсонщина, Херсонська область, Арестович
Олексій Арестович спрогнозував терміни звільнення Херсона / Колаж Людмила Денісова, УНІАН, Офіс президента

Радник Офісу президента Олексій Арестович спрогнозував ймовірні терміни звільнення Збройними силами України окупованого РФ Херсона.

Він припускає, що українські захисники можуть вибити окупантів з Херсона до початку зими. Таку думку представник ОП висловив в інтерв'ю Zeit.de.

"Найпізніше за півтора місяці ми відвоюємо Херсон. Це зломить моральний дух російських військ", - підкреслив він.

Разом з тим співрозмовник не виключив, що для відволікання сил ЗСУ з південного напрямку окупанти можуть спробувати вдарити по Україні з півночі.

Він вважає, що росіяни можуть кинути на Київ від білоруського кордону близько 20 тисяч осіб. Таким чином Росія намагатиметься утримати окуповану територію. Разом з тим Арестович не вірить в успіх окупантів.

Наступ ЗСУ на півдні

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівка починають залишати російські окупаційні сили.

Про це повідомив глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу в медіа-центрі Україна.

Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

Інші новини:

новини Херсона Олексій Арестович війна Росії та України
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