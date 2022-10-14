Арестович назвав терміни звільнення Херсона і попередив про новий удар РФ з півночі

Звільнення Херсона зломить моральний дух російських військ, переконаний Олексій Арестович.
Радник Офісу президента Олексій Арестович спрогнозував ймовірні терміни звільнення Збройними силами України окупованого РФ Херсона.
Він припускає, що українські захисники можуть вибити окупантів з Херсона до початку зими. Таку думку представник ОП висловив в інтерв'ю Zeit.de.
"Найпізніше за півтора місяці ми відвоюємо Херсон. Це зломить моральний дух російських військ", - підкреслив він.
Разом з тим співрозмовник не виключив, що для відволікання сил ЗСУ з південного напрямку окупанти можуть спробувати вдарити по Україні з півночі.
Він вважає, що росіяни можуть кинути на Київ від білоруського кордону близько 20 тисяч осіб. Таким чином Росія намагатиметься утримати окуповану територію. Разом з тим Арестович не вірить в успіх окупантів.
Наступ ЗСУ на півдні
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівка починають залишати російські окупаційні сили.
Про це повідомив глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу в медіа-центрі Україна.
Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.
Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.
Інші новини:
- ЗСУ б'ють війська РФ, але окупанти будуть до останнього триматися за Херсон – заступник голови облради
- Генерали РФ втекли з Херсона, "елітні" спецпідрозділи Путіна опинилися в пастці – розвідка
- Контрнаступ ЗСУ: у Пентагоні спрогнозували терміни звільнення Херсона