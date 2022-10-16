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Починається непередбачувана фаза: наступні тижні війни в Україні будуть критичними - CNN

16 жовтня 2022, 08:51

Прихід зими призведе до значного уповільнення наземних боїв.

війна в Україні, гороскоп для України,
Наступні тижні війни будуть критичними / колаж фото facebook.com/GeneralStaff.ua, pixabay

В Україні скоро почнеться непередбачувана фаза війни. Наступні кілька тижнів будуть критичними. Про це заявив старший науковий співробітник програми Chatham House з Росії та Євразії Кейр Джайлс, повідомляє CNN.

"Те, що здавалося віддаленою перспективою чогось, що можна було б переконливо назвати перемогою України, тепер стало набагато більш правдоподібним",- сказав Кейр Джайлс.

Він додав, що холоди призведуть до значного уповільнення наземних боїв. Експерт переконаний, що наступні тижні будуть мати вирішальне значення.

Джайлс зазначив, що успішний наступ українських військових змінив хід війни.

"Росіяни сподіваються уникнути колапсу на своїй лінії фронту до настання зими", - заявив старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Самір Пурі.

Контрнаступ ЗСУ в Херсонській області

Видання Financial Times днями опублікувало матеріал про те, що на Заході прогнозують звільнення ЗСУ окупованого Херсона вже в другій половині жовтня. Журналісти акцентували увагу на заклику колаборантів до окупантів РФ щодо "негайної евакуації" населення з регіону.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович вважає, що ЗСУ можуть звільнити Херсон до початку зими. Він не виключає сценарію, за якого Росія, щоб відвернути увагу Києва від півдня, може завдати удару на півночі. Але Арестович не вірить в успіхи маневрів окупантів РФ.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Путін відчуває марні надії щодо діяльності свого угруповання у Херсоні. Коли Путін вважає, що війська РФ битимуться за місто, окупанти мародерствують і готуються до втечі.

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