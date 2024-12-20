"Маніпуляція і піар": у МЗС відповіли скандальному Орбану на ідею "перемир'я"

Україна неодноразово просила Угорщину не займатися маніпуляціями на темі війни, каже Георгій Тихий.

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Віктор Орбан нав'язує ідею "перемир'я" / Колаж: Главред, фото: flickr, ua.depositphotos.com

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Україна неодноразово просила Угорщину не займатися маніпуляціями

Жодного реального різдвяного перемир'я на столі не існує

Жодного реального "різдвяного перемир'я", про що говорив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, на столі переговорів не існує, заявив речник МЗС Георгій Тихий.

Україна неодноразово просила Угорщину не займатися маніпуляціями на темі війни, смертей людей і свята Різдва Христового, підкреслив він під час брифінгу.

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"Ніякого реального різдвяного перемир'я на столі не існує. Це піар угорської сторони, який ми називаємо "мирним піаром", - зазначив представник МЗС.

Він не виключає, що Будапешт використовує цю тему виходячи зі своїх внутрішньополітичних міркувань.

"Жодних реалістичних пропозицій немає на столі переговорів. Ми неодноразово просили угорську сторону не займатися маніпуляціями на темі війни, смертей людей і свята Різдва Христового. Це просто цинічні маніпуляції", - сказав Тихий.

Речник МЗС додав, що українська сторона просила угорську публічно і не публічно припинити ці маніпуляції.

Раніше в ОП прокоментували ідею Орбана щодо "різдвяного перемир'я". Орбан навряд чи хотів запропонувати реальну схему перемир'я, найімовірніше, це була міні-операція.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини звинуватив українського президента Володимира Зеленського у відмові від "різдвяного перемир'я" на фронті та масштабному обміні полонених між Росією й Україною.

Як повідомляв Главред, Орбан заявив, що раніше тема миру не викликала інтересу серед європейських політиків, але зараз ситуація змінилася. На його думку, це стало можливим завдяки угорському головуванню в Європейському Союзі.

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