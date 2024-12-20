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"Маніпуляція і піар": у МЗС відповіли скандальному Орбану на ідею "перемир'я"

Олексій Тесля
20 грудня 2024, 16:52
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Україна неодноразово просила Угорщину не займатися маніпуляціями на темі війни, каже Георгій Тихий.
орбан, прапори України та Росії
Віктор Орбан нав'язує ідею "перемир'я" / Колаж: Главред, фото: flickr, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Україна неодноразово просила Угорщину не займатися маніпуляціями
  • Жодного реального різдвяного перемир'я на столі не існує

Жодного реального "різдвяного перемир'я", про що говорив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, на столі переговорів не існує, заявив речник МЗС Георгій Тихий.

Україна неодноразово просила Угорщину не займатися маніпуляціями на темі війни, смертей людей і свята Різдва Христового, підкреслив він під час брифінгу.

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"Ніякого реального різдвяного перемир'я на столі не існує. Це піар угорської сторони, який ми називаємо "мирним піаром", - зазначив представник МЗС.

Він не виключає, що Будапешт використовує цю тему виходячи зі своїх внутрішньополітичних міркувань.

"Жодних реалістичних пропозицій немає на столі переговорів. Ми неодноразово просили угорську сторону не займатися маніпуляціями на темі війни, смертей людей і свята Різдва Христового. Це просто цинічні маніпуляції", - сказав Тихий.

Речник МЗС додав, що українська сторона просила угорську публічно і не публічно припинити ці маніпуляції.

Раніше в ОП прокоментували ідею Орбана щодо "різдвяного перемир'я". Орбан навряд чи хотів запропонувати реальну схему перемир'я, найімовірніше, це була міні-операція.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини звинуватив українського президента Володимира Зеленського у відмові від "різдвяного перемир'я" на фронті та масштабному обміні полонених між Росією й Україною.

Як повідомляв Главред, Орбан заявив, що раніше тема миру не викликала інтересу серед європейських політиків, але зараз ситуація змінилася. На його думку, це стало можливим завдяки угорському головуванню в Європейському Союзі.

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2 липня до Києва з несподіваним візитом приїхав Орбан. Плани поїздки прем'єр-міністра Угорщини склалися після тривалих переговорів щодо прав угорської меншини України.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв зробити "перші кроки" для сприяння миру в Україні, відповідаючи на запитання про те, що може зробити Угорщина під час свого головування в Раді ЄС для припинення війни в Україні.

Під час переговорів Зеленський і Орбан домовилися про роботу над угодою, яка зніме двосторонні проблеми.

Орбан також запропонував Зеленському забезпечити припинення вогню для проведення мирних переговорів.

"Я попросив Зеленського подумати про те, чи не можна зробити інакше: спершу припинити вогонь, а потім вести переговори про мир. Тому що припинення вогню могло б забезпечити прискорення темпу цих переговорів", - угорський прем'єр.

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що Угорщина не перша країна, яка говорить про припинення вогню, але в України є чітка позиція, як досягти миру. Її обговорення вже почалося під час першого саміту миру. За словами Жовкви, якщо Росія не говоритиме мовою ультиматумів, то під час другого саміту її представники зможуть у тому чи іншому порядку бути присутніми.

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