Пропозиції не було: в ОП прокоментували ідею Орбана щодо "різдвяного перемир'я"

Орбан навряд чи хотів запропонувати реальну схему перемир'я, найімовірніше, це була мініоперація.

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РФ не готова до реального перемир'я / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНИАН

Що сказав Подоляк:

Угорщина хотіла дескредитувати Україну

Росія не готова до перемир'я

Орбан здійснив "піар-демарш"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан озвучив ідею про "різдвяне перемир'я" між Україною та країною-агресоркою Росією. Однак радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк стверджує, що насправді угорський політик такої пропозиції не робив.

В інтерв'ю Василю Голованову він заявив, що Орбан радше провів інформаційну операцію, щоб маніпулювати суспільною думкою і насправді ні про яке перемир'я мова не йшла.

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"Та й які можуть бути пропозиції? Що значить "різдвяне припинення вогню", якщо Росія абсолютно точно не буде цього робити. Вона навіть не зацікавлена в тому, щоб не просуватися там на 100 метрів, не рахуючись зі втратами", - наголосив він.

Подоляк каже, що єдине в чому насправді зацікавлена РФ - посилення ударів ракетами та дронами по Україні, в тому числі для виведення з ладу енергетичної інфраструктури.

Таким чином, подібні заяви до "піар-демаршу" Орбана спрямовані на дискредитацію України, нібито вона не готова до мирного врегулювання війни.

"У даному випадку ми бачимо класичну інформаційну таку собі мініоперацію: "Дивіться, тут всі готові до миру, окрім України. Бог з ним, що на них напали, що це їх вбивають і так далі. Хай вони все ж таки зупиняться, не чинять спротив", - додав Подоляк.

Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

Пропозиція Орбана щодо перемир'я між Україною та Росією - що відомо

Нагадаємо, прем'єр Угорщини Віктор Орбан запропонував Україні та Росії так зване "Різдвяне перемир'я" та додав, що дискусії про мирні переговори України та РФ є "найбільшим досягненням угорського головування в ЄС".

Главред писав, що після того як офіційний Київ негативно сприйняв таку ідею угорського політика, Віктор Орбан звинуватив президента України Володимира Зеленського у відмові від "різдвяного перемир'я" та масштабного обміну полоненими з Росією.

Натомість у США Майк Волц, номінант Дональда Трампа на посаду радника з національної безпеки, висловив думку, що світова спільнота підтримала б "різдвяне перемир’я" в Україні, яке запропонував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

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Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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