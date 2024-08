Маневром на Курщині українські військові компенсували перевагу РФ – ISW

Операція України в Курській області країни-агресорки Росії показала, як українські сили можуть компенсувати перевагу РФ в живій силі та техніці, використовуючи маневрову війну.

Те, що в України вийшло досягти швидкого маневру в Курській області, свідчить, що українські сили засвоїли уроки позиційної війни минулих місяців. Це може допомогти Україні використовувати маневрову війну в майбутньому. Натомість тривала позиційна війна лише посилить недоліки України в ресурсах, а затяжна війна збільшить витрати для нашої держави та її партнерів. До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська загалом за сім місяців із січня до липня цього року на всьому театрі бойових дій окупували 1175 квадратних кілометрів території. Українські військові під час операції на Курщині просунулися приблизно на 800 квадратних кілометрів за шість днів з 6 по 12 серпня, і просунулися вглиб приблизно на 28 кілометрів станом на 17 серпня.

У той же час аналітики зазначили, що розмір захопленої українськими силами території в Курській області не є індикатором успіху цієї операції. Проте маневр може допомогти досягнути набагато більшого просування, ніж позиційна війна.

Коли українські сили лише розпочинали операцію на Курщині, то вони атакували здебільшого непідготовлені, необладнані та безлюдні позиції російських військових уздовж кордону. Але навіть після розгортання російського підкріплення українські військові продовжували використовувати маневри для швидкого просування в Курській області.

Аналітики наголосили, що використання українськими силами маневру на Курщині є прикладом того, як український маневр у поєднанні з оперативною несподіванкою може допомогти досягнути цілей, витративши на це значно менше часу і втративши якомога менше живої сили і техніки.

Також в ISW наголосили, що тривала позиційна війна, навпаки, лише посилить недоліки України в ресурсах, а затяжна війна збільшить витрати для нашої держави та її партнерів.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.