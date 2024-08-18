Чи зможе РФ зупинити наступ на Курщині: полковник ЗСУ назвав 2 фактори

Російське командування не перекинуло з України до Курської області жодного великого військового з'єднання, зазначає військовий експерт.

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Чи зможе Росія зупинити наступ ЗСУ в Курській області - відповідь полковника ЗСУ / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 38 окрема бригада морської піхоти

Російські війська будуть намагатись проводити наступальні операції по всьому фронту та обмежені контрнаступальні дії на території Курської області. Однак, цього буде недостатньо, щоб зупинити просування Сил оборони України. Про це під час чату на Главреді розповів військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України Роман Світан.

За його словами, росіянам буде важко перейти одночасно проводити наступальні операції на Сході України та обороняти території Курської області.

"Іноді є сенс продовжувати наступальні дії, оскільки вони набагато краще оборонятимуть ті рубежі, які потрібно відстояти. Є ще проміжний варіант - активна оборона: у режимі оборони проводяться контрнаступальні операції, які дають можливість тримати оборону", - сказав він.

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Світан зазначив, що оскільки всі російські сили вже залучені до бойових дій, Росія намагатиметься оборонятися через наступальні операції, тобто буде продовжувати тиск по всій лінії фронту, включаючи спроби контратак у Курській області.

"Тому все залежатиме, по-перше, від нашого тиску і руху, а, по-друге, можливості росіян вивести додаткові частини з наступальних операцій. Я не думаю, що у них зараз є така можливість. Якби була, вони б це вже зробили", - наголошує він.

Військовий експерт підкреслив, що ті підрозділи, які Росія перекинула з України на Курщину, не є вирішенням ситуації. Жодного великого з’єднання, дивізії чи бригади не було виведено.

"810-та бригада, яка була перекинута в Курську область, містить лише кілька батальйонів, її не можна назвати бригадою", - резюмував він.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Бої в Курській області - що відомо про операцію на території РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, забезпечення українських військ сучасними системами дальнього радіуса дії є ключовим для ефективного протистояння російській агресії, наголосив президент України Володимир Зеленський, зазначивши важливість зняття обмежень на використання західної зброї проти РФ.

Росія виводить деякі підрозділи з України для посилення угруповання в Курській області, але це не призводить до значного скорочення особового складу на фронті. Масового відведення військ, зокрема на Півдні, наразі не зафіксовано, повідомив речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Росія не була готова до стрімкого розвитку подій у Курській області через існуючу домовленість, яка забезпечувала безпеку напрямку на Москву, зазначив військовий експерт Роман Світан, полковник запасу Збройних сил України.

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